المدارس وانسياب الحركة المرورية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تستقبل مدارس وزارة التربية يوم غد أبناءنا الطلبة في مختلف المراحل الدراسية بعد إجازة صيفية استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، مع تأكيد الوزارة على جاهزية مرافقها للعام الدراسي الجديد.
وزارة الداخلية مشكورة وضعت خطة محكمة أعلنت عنها عبر وسائل الإعلام تسهم في الحد من الازدحام الذي تشهده الشوارع الرئيسية والطرق الداخلية، وخاصة القريبة من المدارس.
«الداخلية» أكدت جاهزيتها كذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن تسهيل الحركة المرورية.
نتمنى من وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، إحكام قبضتها على تسهيل الحركة وتغليظ العقوبة على جميع المخالفين الذين يتسببون في الازدحام، وعرقلة حركة المرور خاصة أمام المدارس، وأغلبهم من السائقين الذين لا يعترفون باللوائح والإرشادات المرورية، الأمر الذي يتطلب من كفلائهم حثهم على احترام القانون الذي وضع من أجل تطبيقه، واحترامه.
كما نأمل من الإدارة العامة للمرور تكثيف جهودها خلال فترة دخول وانصراف الطلبة بشكل يومي حتى نضمن تسهيل الحركة المرورية في تلك الشوارع، وألا تقتصر الخطة على الأيام الأولى، فمشكلة الازدحام وعرقلة المرور مستمرة بشكل يومي أمام المدارس، ما يتطلب التواجد الأمني وتحرير المخالفات بحق كل شخص يخالف القانون.
كذلك مطلوب من الجميع التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالقانون، ومنا إلى من يهمهم الأمر.
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