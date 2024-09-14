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المدارس وانسياب الحركة المرورية

9/14/2024 3:35:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

تستقبل مدارس وزارة التربية يوم غد أبناءنا الطلبة في مختلف المراحل الدراسية بعد إجازة صيفية استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، مع تأكيد الوزارة على جاهزية مرافقها للعام الدراسي الجديد.
وزارة الداخلية مشكورة وضعت خطة محكمة أعلنت عنها عبر وسائل الإعلام تسهم في الحد من الازدحام الذي تشهده الشوارع الرئيسية والطرق الداخلية، وخاصة القريبة من المدارس.
«الداخلية» أكدت جاهزيتها كذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن تسهيل الحركة المرورية.
نتمنى من وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، إحكام قبضتها على تسهيل الحركة وتغليظ العقوبة على جميع المخالفين الذين يتسببون في الازدحام، وعرقلة حركة المرور خاصة أمام المدارس، وأغلبهم من السائقين الذين لا يعترفون باللوائح والإرشادات المرورية، الأمر الذي يتطلب من كفلائهم حثهم على احترام القانون الذي وضع من أجل تطبيقه، واحترامه.
كما نأمل من الإدارة العامة للمرور تكثيف جهودها خلال فترة دخول وانصراف الطلبة بشكل يومي حتى نضمن تسهيل الحركة المرورية في تلك الشوارع، وألا تقتصر الخطة على الأيام الأولى، فمشكلة الازدحام وعرقلة المرور مستمرة بشكل يومي أمام المدارس، ما يتطلب التواجد الأمني وتحرير المخالفات بحق كل شخص يخالف القانون.
كذلك مطلوب من الجميع التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالقانون، ومنا إلى من يهمهم الأمر.


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