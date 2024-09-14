فلنكن عوناً لـ((الداخلية)) في مواجهة الاختناقات المرورية

ساعات تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد والتحاق أبنائنا وبناتنا بمدارسهم وجامعاتهم تباعا، كل عام وأنتم بخير.

مع كل بداية موسم دراسي تشهد الطرقات كثافة مرورية تتسبب في اختناقات شديدة خاصة في ساعات الذروة لخروج ودخول أعداد كبيرة من المركبات في توقيتات قصيرة.

وزارة الداخلية بدورها أتمت الاستعدادات الأمنية والمرورية، إذ ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اجتماعا أمنيا مع الوكلاء المساعدين لاستعراض ملامح خطط عمل الوزارة والتأكيد على الانتشار المنظم في الطرقات ومحيط المدارس والشوارع الرئيسة وتقاطعات محددة، ومتابعة الحركة المرورية عبر غرفة عمليات المرور لمواجهة اختناقات قد تشهدها طرقات دون غيرها وذلك في جميع المحافظات والمناطق.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق بين القطاعات الميدانية بما يساعد في الحد من الاختناقات المرورية بالمناطق التي عانت من تكدس مروري في بداية العام الدراسي السابق.وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف بدوره ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للمرور لبحث الاستعدادات للعام الدراسي والاتفاق على تدشين حملة إعلامية مستدامة بالتنسيق بين وزارات الداخلية والإعلام والتربية، وزارة التربية مشكورة قامت بتوفير (1356) حافلة لتوصيل الطلبة للمدارس والعكس، وتدرجت في بداية اليوم الدراسي للطلاب في كل مرحلة بحيث تبدأ الدراسة في المرحلة الابتدائية في السابعة والربع وفي السابعة والنصف تبدأ الدراسة في المرحلة المتوسطة وأخير المرحلة الثانوية في السابعة و45 دقيقة.نخلص من ذلك إلى ان جميع الجهات المختصة اتخذت كل الإجراءات التي تعالج بنسبة كبيرة الاختناقات خلال العام الدراسي.المواطنون والمقيمون عليهم مسؤولية كبيرة ويجب ان يكونوا عونا لوزارة الداخلية والتي تلقي عليها المسؤولية، وذلك بتحفيز الأبناء على الانتقال بوسائل النقل الجماعي التي توفرها المدارس، وفي حال وجود ضرورة قيام الآباء والأمهات بتوصيل أبنائهم فعليهم ان يلتزموا بالخروج مبكرا، والالتزام بقانون المرور وعدم تجاوز الخطوط الارضية والانحراف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، والتعاون مع رجال الأمن، ويجب أن تتم متابعة المخالفين بكاميرات المراقبة.حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.آخر الكلام: مما لا شك فيه فإن للنائب الأول الشيخ فهد اليوسف دورا كبيرا في عودة العمالة الفلبينية مجددا إلى دولة الكويت بعد توقف لأكثر من عام، ونأمل ان ينعكس ذلك على أسعار استقدام العاملات المنزليات وتوافر المزيد من الخيارات أمام المواطنين.