اختلاف الأذواق وبوار السلع

الأمثال في هذه الدنيا كثيرة، وكلها من واقع الحياة، ونتيجة تجارب مر بها أصحاب الأمثال، وهذا المثل «لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع» ليس عربيا كما يظن البعض، وإنما أصله لاتيني، ولأنه مثل واقعي ترجم لعدة لغات ومنها العربية، واستخدمه الناس، وفيه دلالة على حرية الاختيار ويتضمن معاني جميلة تخص حياة الناس وواقعهم.

فالسلع والمنتجات في الأسواق كثيرة ومتنوعة وبقدر ما هي كثيرة نجد أذواقا مختلفة، فلكل إنسان ذوقه واختياره وكل ذوق يختلف عن الآخر.

وربما وافق البعض على هذا المثل واقتنع به وأيده وهم الأكثر، فيما نجد على الطرف الآخر من يعارضه ولا يؤيده ويعتبره غير مقنع، وهم قلة قليلة، ولكن علينا أن نعلم أن هناك سلعة لا تبور وبضاعة لا تكسد إطلاقا ولا يختلف عليها اثنان فالكل متفق عليها، وهي خارج هذه القاعدة التي ذكرتها، ولكل قاعدة شواذ، وكما ان الأذواق متباينة هناك أيضا اختلاف وتباين في الآراء لتمايز الناس بعضها عن البعض.ولعل أقرب الأمثال العربية لهذا المثل القول المشهور «للناس فيما يعشقون مذاهب» فكل له ميله واختياره ونظرته، ورضا النفس هواها، حتى الإخوة الأشقاء في البيت الواحد تجد أذواقهم مختلفة، وآراءهم متباينة، ومع ما ذكرته لكم نجد فئة من الناس لا يعترفون بهذا المثل من أساسه ولا يريدون سماعه وهم أولئك الذين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، أناس أغلقوا عقولهم وانغلقوا على أنفسهم، والأهم في هذا السياق ألا يفسد هذا الاختلاف والتباين للود قضية، فاختلاف الأذواق والآراء أمر وارد، ولو اتفق الناس على ذوق واحد ورأي واحد، وهذا ما لا يكون، لانعدمت لذة الإعجاب عند الناس.ويقينا لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع وكسدت. ودمتم سالمين.