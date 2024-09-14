وزارة الاستثمار تطلق أيقونة المغتربون شركاؤنا في الاستثمار على منصة Invest.Jo



وتأتي ايقونة (المغتربون شركاؤنا في الاستثمار) كجزء لا يتجزأ من المنصة الاستثمارية Invest والتي تم إطلاقها في شهر تموز 2023 لمواكبة أحدث التطورات التقنية، ولتتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة 2033.

وذكرت وزارة الاستثمار في بيانها ان المنصة الاستثمارية Invest شهدت منذ اطلاقها أكثر من نصف مليون دخول لمهتمين بالاستثمار بالمملكة، وتحتوي على كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري في الأردن، كالتشريعات والقوانين الناظمة للبيئة الاستثمارية، وأهم القطاعات والفرص الاستثمارية والتي وصلت لغاية الان الى 39 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً، ومزايا الاستثمار في الاردن، وآليات الاستثمار في العقبة، والمناطق التنموية والحرة.



وأكدت وزارة الاستثمار انه سيتم التواصل مع كافة السفارات الأردنية في الخارج للتعاون معهم لتعريف المغترب الأردني في الخارج بوجود ايقونة (المغتربون شركاؤنا في الاستثمار) على منصة Invest تساعدهم على التعرف على كافة المعلومات الخاصة ببيئة الاعمال في المملكة.



يذكر ان وزارة الاستثمار وضمن استراتيجية ترويج الاستثمار 2023 -2026 أكدت على اهتمامها المستمر بالتواصل مع المغتربين الأردنيين، حيث تم تنظيم عدد من الجولات الترويجية في عدد من الدول المستهدفة ضمن الاستراتيجية، ركزت على عقد لقاءات مع المغتربين الاردنيين بالاضافة الى عقد عدة لقاءات عبر المنصات الافتراضية معهم بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية الاردنية في تلك الدول.