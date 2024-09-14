وزارة الاستثمار تطلق أيقونة المغتربون شركاؤنا في الاستثمار على منصة Invest.Jo

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اطلقت وزارة الاستثمار ايقونة جديدة للتواصل مع المغتربين الأردنيين في الخارج على المنصة الالكترونية Invest ، جاء عنوانها (المغتربون شركاؤنا في الاستثمار) وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير بيئة رقمية تفاعلية تسهل عملية تواصل المغتربين الاردنيين مع وزارة الاستثمار، وتمكنهم من التعرف على بيئة الاعمال في المملكة.
وتأتي ايقونة (المغتربون شركاؤنا في الاستثمار) كجزء لا يتجزأ من المنصة الاستثمارية Invest والتي تم إطلاقها في شهر تموز 2023 لمواكبة أحدث التطورات التقنية، ولتتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة 2033.
وذكرت وزارة الاستثمار في بيانها ان المنصة الاستثمارية Invest شهدت منذ اطلاقها أكثر من نصف مليون دخول لمهتمين بالاستثمار بالمملكة، وتحتوي على كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري في الأردن، كالتشريعات والقوانين الناظمة للبيئة الاستثمارية، وأهم القطاعات والفرص الاستثمارية والتي وصلت لغاية الان الى 39 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً، ومزايا الاستثمار في الاردن، وآليات الاستثمار في العقبة، والمناطق التنموية والحرة.
وأكدت وزارة الاستثمار انه سيتم التواصل مع كافة السفارات الأردنية في الخارج للتعاون معهم لتعريف المغترب الأردني في الخارج بوجود ايقونة (المغتربون شركاؤنا في الاستثمار) على منصة Invest تساعدهم على التعرف على كافة المعلومات الخاصة ببيئة الاعمال في المملكة.
يذكر ان وزارة الاستثمار وضمن استراتيجية ترويج الاستثمار 2023 -2026 أكدت على اهتمامها المستمر بالتواصل مع المغتربين الأردنيين، حيث تم تنظيم عدد من الجولات الترويجية في عدد من الدول المستهدفة ضمن الاستراتيجية، ركزت على عقد لقاءات مع المغتربين الاردنيين بالاضافة الى عقد عدة لقاءات عبر المنصات الافتراضية معهم بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية الاردنية في تلك الدول.
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