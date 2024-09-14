ارتفاع الطاقة الكهربائية المشتراة بنسبة 3.4% العام الماضي



وارتفعت الطاقة المستوردة من مصر بنسبة 1.5 بالمئة، فيما ارتفعت الطاقة المصدرة بنسبة 4.6 بالمئة لشركة القدس (اريحا) والمركز الحدودي العراقي (طريبيل).

وبحسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية الصادر أخيرا، ارتفعت الطاقة المشتراة من التوليد التقليدية بنسبة 7.2 بالمئة موزعة على شركات "توليد الكهرباء المركزية، السمرا، توليد عمان (المناخر)، توليد القطرانة، عمان أسيا للطاقة، aes levant holding ، محطة توليد الزرقاء/اكوا".

وانخفضت الطاقة المشتراة من مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة 4.5 بالمئة "طاقة الرياح، الطاقة الشمسية"، فيما ارتفعت من مشروع الصخر الزيتي/العطارات بنسبة 201.0 بالمئة، ومن مصادر أخرى بنسبة 19.8 بالمئة "سد الملك طلال، الشركة الأردنية الهندية للكيماويات والأسمدة".

اما الطاقة المباعة لشركات التوزيع فقد ارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة "الكهرباء الأردنية، توزيع الكهرباء، كهرباء اربد"، فيما انخفضت بنسبة 17.6 بالمئة من المشتركين/ صناعي "تحويلية، استخراجية، طاقة كهربائية"، وارتفعت للمشتركين الآخرين "المطار، الإذاعة والتلفزيون، أخرى". بنسبة 94.2 بالمئة.



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