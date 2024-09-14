استيراد 1.22 مليون جهاز خلوي خلال 8 أشهر

وقالت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، في بيان اليوم السبت، إن واردات الأردن من الهواتف المحمولة تشهد تراجعاً مستمراً، إذ انخفضت قيمتها من 221.3 مليون دينار عام 2020، إلى 205.3 مليون عام 2021، و175 مليونا عام 2022، كما تراجع عدد الأجهزة المستوردة من مليوني عام 2021 إلى 1.8 مليون جهاز عام 2022.



وقال رئيس الجمعية، أحمد علوش، إن واردات الهواتف المحمولة شهدت انخفاضاً إضافياً عام 2023، إذ بلغت قيمتها 153.6 مليون دينار، وهو انخفاض بنسبة 12.2 بالمئة مقارنة بعام 2022، مع تراجع عدد الأجهزة المستوردة إلى 1.7 مليون جهاز.



وأشار إلى أن هذه التراجعات المستمرة في استيراد الهواتف المحمولة تعود بشكل رئيسي إلى الضريبة الخاصة المفروضة على الأجهزة الخلوية، التي تبلغ 16 بالمئة، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الضرائب لتخفيف الأعباء على المستهلكين وجعل الأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالدول المجاورة.



وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات إضافية بسبب ارتفاع حجم الطرود البريدية، ما يؤثر على قدرة المستوردين في منافستها نظرا لأن تكلفة تلك الطرود خاصةً الاكسسوارات لا تضاهي كلف المستوردين والأعباء الضريبية وغير الضريبية في السوق المحلي.

(بترا)