Sunday, 15 September 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استيراد 1.22 مليون جهاز خلوي خلال 8 أشهر

9/14/2024 3:35:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ إجمالي قيمة الأجهزة الخلوية المستوردة للسوق المحلية خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي 101.2 مليون دينار، بعدد أجهزة بلغ 1.22 مليون.

وقالت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، في بيان اليوم السبت، إن واردات الأردن من الهواتف المحمولة تشهد تراجعاً مستمراً، إذ انخفضت قيمتها من 221.3 مليون دينار عام 2020، إلى 205.3 مليون عام 2021، و175 مليونا عام 2022، كما تراجع عدد الأجهزة المستوردة من مليوني عام 2021 إلى 1.8 مليون جهاز عام 2022.


وقال رئيس الجمعية، أحمد علوش، إن واردات الهواتف المحمولة شهدت انخفاضاً إضافياً عام 2023، إذ بلغت قيمتها 153.6 مليون دينار، وهو انخفاض بنسبة 12.2 بالمئة مقارنة بعام 2022، مع تراجع عدد الأجهزة المستوردة إلى 1.7 مليون جهاز.


وأشار إلى أن هذه التراجعات المستمرة في استيراد الهواتف المحمولة تعود بشكل رئيسي إلى الضريبة الخاصة المفروضة على الأجهزة الخلوية، التي تبلغ 16 بالمئة، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الضرائب لتخفيف الأعباء على المستهلكين وجعل الأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالدول المجاورة.


وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات إضافية بسبب ارتفاع حجم الطرود البريدية، ما يؤثر على قدرة المستوردين في منافستها نظرا لأن تكلفة تلك الطرود خاصةً الاكسسوارات لا تضاهي كلف المستوردين والأعباء الضريبية وغير الضريبية في السوق المحلي.
(بترا)

MENAFN14092024000072011014ID1108674005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث