استيراد 1.22 مليون جهاز خلوي خلال 8 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ إجمالي قيمة الأجهزة الخلوية المستوردة للسوق المحلية خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي 101.2 مليون دينار، بعدد أجهزة بلغ 1.22 مليون.
وقالت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، في بيان اليوم السبت، إن واردات الأردن من الهواتف المحمولة تشهد تراجعاً مستمراً، إذ انخفضت قيمتها من 221.3 مليون دينار عام 2020، إلى 205.3 مليون عام 2021، و175 مليونا عام 2022، كما تراجع عدد الأجهزة المستوردة من مليوني عام 2021 إلى 1.8 مليون جهاز عام 2022.
وقال رئيس الجمعية، أحمد علوش، إن واردات الهواتف المحمولة شهدت انخفاضاً إضافياً عام 2023، إذ بلغت قيمتها 153.6 مليون دينار، وهو انخفاض بنسبة 12.2 بالمئة مقارنة بعام 2022، مع تراجع عدد الأجهزة المستوردة إلى 1.7 مليون جهاز.
وأشار إلى أن هذه التراجعات المستمرة في استيراد الهواتف المحمولة تعود بشكل رئيسي إلى الضريبة الخاصة المفروضة على الأجهزة الخلوية، التي تبلغ 16 بالمئة، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الضرائب لتخفيف الأعباء على المستهلكين وجعل الأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالدول المجاورة.
وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات إضافية بسبب ارتفاع حجم الطرود البريدية، ما يؤثر على قدرة المستوردين في منافستها نظرا لأن تكلفة تلك الطرود خاصةً الاكسسوارات لا تضاهي كلف المستوردين والأعباء الضريبية وغير الضريبية في السوق المحلي.
(بترا)
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