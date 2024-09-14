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الاقتصاد الوطني.. مؤشرات إيجابية وسط تحديات إقليمية

9/14/2024 3:35:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - يشهد الاقتصاد الأردني نموا مستمرا، إذ تمكن من تجاوز العديد من التحديات الاستثنائية التي تواجهها المنطقة، ويعزى ذلك إلى الدعم الملكي والسياسات المالية والنقدية المدروسة التي ساعدت على استقرار سعر صرف الدينار واستيعاب الآثار التضخمية، إضافة إلى تعزيز احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.
وفي الفترة الأخيرة، ظهرت مؤشرات إيجابية تعزز من قوة الاقتصاد الوطني، حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، بعد أن قامت وكالة موديز بنفس الخطوة قبل أربعة أشهر.
وانخفض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 0.9 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2023، وثباته مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي 2024، ليسجل 21.4 بالمائة.
وسجل معدل التضخم خلال شهر آب الماضي من العام الحالي ارتفاعا طفيفاً نسبته 0.15 بالمائة (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تموز الماضي.
وبدأت حركة صادرات الصناعة بالابتعاد عن حالة التراجع الملحوظة منذ بداية العام الحالي، والاقتراب من تصحيح المسار، حيث بلغت 6.037 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، مقارنة مع 6.095 مليار دينار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع طفيف نسبته 0.9 بالمائة.
وحققت كميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز الماضي من العام الحالي أرتفاعا نسبته 1.29 بالمائة مقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه من نفس العام، وارتفاعاً بنسبة 0.63 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2023.
وأسهمت الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وثبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وبناء احتياطي غير مسبوق من العملات الأجنبية يبلغ حاليا نحو 20 مليار دولار، يكفي لتغطية ما يزيد على 8.5 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
واستطاع الأردن أن يضع عددا من المشاريع الاستراتيجية الكبرى على سكة التنفيذ بمقدمتها (الناقل الوطني للمياه)، وهو المشروع الحيوي والاستراتيجي للمملكة الذي سيوفر المنعة والاعتماديَّة على الذات في مصادر المياه من خلال توفير 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
ووقع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، أربع اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وحطت قبل أيام طائرة سياح فرنسية عارضة، بمطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، وهي واحدة من 9 رحلات أخرى حتى نهاية العام الحالي، وهي خطوة تبشر بعودة رحلات الطيران بقصد السياحة للمملكة، التي تأثرت جراء العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة والظروف الإقليمية المحيطة.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم إن الاقتصاد الوطني يملك خاصية الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والسياسية والأمنية ، واستطاع الثبات بكل الظروف ولا سيما خلال العقد الأخير من الزمن وما حمله من أحداث سياسية أقليمية وعالمية علاوة على جائحة فيرو كورونا.
وعزا الدكتور ابو حلتم في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حالة الصمود والثبات هذه للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي، التي أدت لثبات استقرار سعر صرف الدينار، ونمو إحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية لأرقام قياسية، ما عزز الثقة بالاقتصاد الوطني وكذلك التزام الدول الأردنية بما يترتب عليها من التزامات تتعلق بسداد الديون في وقت استحقاقها.
واشار إلى أن سياسة الألتزام هذه منح الدائنين الثقة بالاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني للمملكة لدى وكالات التصنيف الدولية، ما يدل على إن المملكة هي دولة مؤسسات وسيادة قانون، دولة لا تفرق بين المستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم، وملتزمة بكل ما توقع عليه من اتفاقيات أو تعاقدات أو قروض خارجية.
ولفت الدكتور أبو حلتم العضو كذلك بمجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إلى إن معدلات البطالة رغم تراجعها واستقرارها عند 21 بالمائة تقريبا، الأ أنها ما زالت مرتفعة بالمعايير الاقتصادية العالمية، ما يتطلب وضع الحلول الناجعة لها.
وبين أن الصادرات الكلية للمملكة وصلت خلال العام الماضي لرقم قياسي مهم وكبير بلغ 9 مليارات دينار، والصناعات التحويلية تنمو سنويا ببعض القطاعات بنسب تتراوح بين 16 و 20 بالمائة، ما يدل على أن الصناعة الأردنية خطت خطوات كبيرة باتجاه توطين التكنولوجيا والأبداع وتعزيز تنافسيتها بالرغم من أرتفاع الكلف التشغيلية.
وقال "بالرغم من كل الهزات الإقليمية والعالمية ما يزال الاقتصاد الوطني ثابتا ويحقق معدلات نمو رغم ضعفها، وصادرات كلية تنمو ومعدلات بطالة بمنحنى هبوطي، واستقرار سعر صرف الدينار، واحتياطيات قياسية من العملات الأجنبية، والتصنيف الائتماني الإيجابي".
وأضاف "إن الاقتصاد الوطني ورغم ما تحقق من نجاحات ما يزال يواجه صعوبات، وهناك بعض المؤشرات المقلقة تتصل بضعف الانفاق وأنخفاض دخل الفرد علاوة على تضرر قطاعات انتاجية بفعل تبعات العدوان الإسرائيلي على اهالي قطاع غزة لا سيما السياحة والزراعة".
واشار إلى أن المملكة تملك رؤية تحديث اقتصادي عابرة للحكومات ووضعت اهدافا كبيرة تتعلق بمعدلات النمو لا تقل عن 5.6 بالمائة واستقطاب استثمارات تقدر بنحو 41 مليار دولار بواسطة القطاع الخاص وتوليد 100 الف فرصة عمل سنويا، ومحركات نمو، وصناعات عالية القيمة، وخدمات عامة للمواطنين، وبيئة مستدامة.
واوضح أن الانتخابات النيابية التي اجرأها الأردن وسط ظروف صعبة بالإقليم تؤشر على متانة الدولة الأردنية ومؤسساتها، تزيد ثقة المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي بالاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال، مؤكدا أن أصحاب الأعمال والمستثمرين يتطلعون دائما لوجود سياسات تشريعية متطورة ومحفزة تعزز التنافسية، تقر من مجلس النواب.
وعبر الدكتور أبو حلتم عن أمله بتعزيز الشراكة بين القطاعين عند إتخاذ القرارات فاعلة، وأن يشارك القطاع الخاص عند وضع الأنظمة والتعليمات من خلال ممثليه، مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب أن يكون عنوانها تمكين القطاع الخاص لتطوير أعماله وتعزيز تنافسيته وتقليل الكلف التشغيلية وتطوير الصادرات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الانفاق الرأسمالي وضخ سيولة مالية وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية بما يمكنه من توفير فرص عمل.
بدوره، يعتقد الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي أن المعطيات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني ستكون لها آثار جيدة على المستثمرين والقرارات الاقتصادية للافراد ما يحفز الطلب الكلي.
واشار إلى أن التركيز على الايجابيات التي بدأ الاقتصاد الوطني يحققها يدعم تحول الدورة الاقتصادية من الانكماش الى الانتعاش، معتبرا هذه المؤشرات ريادية في اعطاء صورة مستقبلية ايجابية.
وأكد لــ (بترا)، وجود تحسن في سوق العمل، ربما يكون مرتبطا بزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات، لكن هناك مؤشرات لا زالت مقلقة للاقتصاد الوطني بمقدمتها المديوينة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين الذي يؤثر على الطلب الكلي.
وبين أن ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني يسهل على المملكة الحصول على قروض بشروط أفضل، مبينا أن التحسن يأتي جراء السياسات المالية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليص العجز المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
ورأى الدكتور المجالي أن توقيع اتفاقيات استثمارية مؤشر على أن الأردن أصبح بيئة جاذبة للاستثمار، وخاصة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والنقل والسياحة، موضحا أن هذه الاستثمارات تسهم في تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية.
واشار لأهمية الاستمرار في تمكين الشباب من خلال برامج دعم المشاريع الناشئة وتطوير المهارات التقنية، ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويولد فرص عمل مستدامة، علاوة على تحديث نظام التعليم ليتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.
وأكد ضرورة الاستمرار بالإصلاحات المالية لتقليل الدين العام وزيادة الإيرادات المحلية، مع ضمان توزيع أكثر عدالة للأعباء الضريبية لتخفيف العبء على الفئات ذات الدخل المحدود.
وشدد الدكتور المجالي على ضرورة أن تركز السياسات الاقتصادية على دعم الصادرات سواء من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات التجارية أو تحسين البنية التحتية لدعم المنتجين المحليين في الوصول لأسواق جديدة. -(بترا - سيف الدين صوالحة)

MENAFN14092024000072011014ID1108674004

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