%1 نمو مؤشر الصناعة الوطنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في إطار استمرار غرفة صناعة الأردن بنشر نتائج مؤشر الصناعة الأردنية بشكل ربعي، فقد بينت نتائج تحليل الربع الثاني من العام الحالي نمو مؤشر الصناعة الأردنية بنسبة 1 %، مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، إضافة إلى أن أكثر من 62 % من الشركات الصناعية ورجال الأعمل أعربوا عن تفاؤلهم وتوقعاتهم الإيجابية للأداء خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأشار المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن، إلى أن التوقعات الإيجابية جاءت على الرغم من تحقيق المؤشر نمواً ضمن نتائج الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1 %، مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، وشدد على أن هذا النمو لا يعكس الطموحات، إلا أنه جاء نتيجة لعدد من المؤثرات والعوامل الخارجية، أبرزها؛ تبعات الأحداث الإقليمية وحرب غزة وأثرها على الصادرات الصناعية وسلاسل الإمداد والتوريد، وتراجع مستويات الأسعار وتذبذبها عالمياً، وتراجع الطلب على مختلف القطاعات.
وأضاف أن خمسة قطاعات صناعية حققت نمواً ضمن مؤشر الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، والذي جاء في مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية الذي حقق نموا بلغت نسبته 16.8 %، نتيجة لتطور أدائه ضمن المؤشرات الداخلة كافة، في احتساب المؤشر، يليه كل من: قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والذي حقق نموا بنسبة 12.8 %، قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنمو بلغت نسبه
11.8 %، والذي شهد عودة لألقه السابق منذ سلسلة التراجع التي حققها ضمن نتائج الربع الرابع من العام الماضي، والربع الأول من العام الحالي، هذا إضافة إلى نمو مؤشر قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 6.5 %، ومؤشر الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 3.5 %.
في حين، حققت خمسة قطاعات فرعية تراجعا مثل، قطاعات (التعبئة والتغليف بنسبة 4.8 %، الصناعات الهندسية بنسبة 7.5 %، الصناعات التعدينية بنسبة 10.8 %، الخشبية والأثاث بنسبة 21 %، الإنشائية بنسبة 26.9 %)، وذلك نتيجة لعدد من المؤثرات والعوامل الخارجية.
ولفت الجغبير إلى أن عملية صياغة المؤشر استندت إلى خطوات علمية ممنهجة ومدروسة، تماشت مع أفضل الممارسات والأساليب القياسية العالمية، من خلال دمج ستة مؤشرات فرعية ذات أوزان نسبية وضعت وفقاً لأدئها العام، والتي تمثلت في كل من: مؤشر أعداد العاملين في القطاع الصناعي والقطاعات الفرعية، والذي حقق نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 66.4 %، ومؤشر أعداد المنشآت الذي سجل نموا بنسبة 16.4 %، ومؤشر إجمالي رأس المال بنمو بلغت نسبته 18.5 %، ومؤشر الصادرات الصناعية الذي حقق نموا بنسبة 43.3 %، في حين حقق كل من: مؤشري الرقم القياسي لكيمات الإنتاج الصناعي ومؤشر الاستبيان نموا بنسبة 11.3 % و 33.3 % على التوالي.
MENAFN14092024000072011014ID1108674003
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.