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%1 نمو مؤشر الصناعة الوطنية

9/14/2024 3:35:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في إطار استمرار غرفة صناعة الأردن بنشر نتائج مؤشر الصناعة الأردنية بشكل ربعي، فقد بينت نتائج تحليل الربع الثاني من العام الحالي نمو مؤشر الصناعة الأردنية بنسبة 1 %، مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، إضافة إلى أن أكثر من 62 % من الشركات الصناعية ورجال الأعمل أعربوا عن تفاؤلهم وتوقعاتهم الإيجابية للأداء خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأشار المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن، إلى أن التوقعات الإيجابية جاءت على الرغم من تحقيق المؤشر نمواً ضمن نتائج الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1 %، مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، وشدد على أن هذا النمو لا يعكس الطموحات، إلا أنه جاء نتيجة لعدد من المؤثرات والعوامل الخارجية، أبرزها؛ تبعات الأحداث الإقليمية وحرب غزة وأثرها على الصادرات الصناعية وسلاسل الإمداد والتوريد، وتراجع مستويات الأسعار وتذبذبها عالمياً، وتراجع الطلب على مختلف القطاعات.
وأضاف أن خمسة قطاعات صناعية حققت نمواً ضمن مؤشر الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، والذي جاء في مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية الذي حقق نموا بلغت نسبته 16.8 %، نتيجة لتطور أدائه ضمن المؤشرات الداخلة كافة، في احتساب المؤشر، يليه كل من: قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والذي حقق نموا بنسبة 12.8 %، قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنمو بلغت نسبه
11.8 %، والذي شهد عودة لألقه السابق منذ سلسلة التراجع التي حققها ضمن نتائج الربع الرابع من العام الماضي، والربع الأول من العام الحالي، هذا إضافة إلى نمو مؤشر قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 6.5 %، ومؤشر الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 3.5 %.
في حين، حققت خمسة قطاعات فرعية تراجعا مثل، قطاعات (التعبئة والتغليف بنسبة 4.8 %، الصناعات الهندسية بنسبة 7.5 %، الصناعات التعدينية بنسبة 10.8 %، الخشبية والأثاث بنسبة 21 %، الإنشائية بنسبة 26.9 %)، وذلك نتيجة لعدد من المؤثرات والعوامل الخارجية.
ولفت الجغبير إلى أن عملية صياغة المؤشر استندت إلى خطوات علمية ممنهجة ومدروسة، تماشت مع أفضل الممارسات والأساليب القياسية العالمية، من خلال دمج ستة مؤشرات فرعية ذات أوزان نسبية وضعت وفقاً لأدئها العام، والتي تمثلت في كل من: مؤشر أعداد العاملين في القطاع الصناعي والقطاعات الفرعية، والذي حقق نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 66.4 %، ومؤشر أعداد المنشآت الذي سجل نموا بنسبة 16.4 %، ومؤشر إجمالي رأس المال بنمو بلغت نسبته 18.5 %، ومؤشر الصادرات الصناعية الذي حقق نموا بنسبة 43.3 %، في حين حقق كل من: مؤشري الرقم القياسي لكيمات الإنتاج الصناعي ومؤشر الاستبيان نموا بنسبة 11.3 % و 33.3 % على التوالي.

MENAFN14092024000072011014ID1108674003

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