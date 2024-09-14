الحموي أولا وصوالحي ثانيا والحمود ثالثا في الجولة الخامسة والاخيرة من بطولة الأردن للكارتينغ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
فاز السائق سند الحموي الجمعة بلقب الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ (روتاكس ماكس شالينج) التي اقيمت ، على حلبة منجا في محافظة مادبا، وجاء السائق جمال صوالحي في المركز الثاني، واحتل السائق زيد الحمود المركز الثالث. واقيم السباق وفقا للتعليمات التكميلية الصادرة عن الأردنية لرياضة السيارات، إلى جانب تعليمات الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) لسباقات الكارتينغ، وتعليمات (تحدي روتاكس ماكس) 2024، وبدعم من شركة زين الأردن.
وتكون السباق التصفيات وجولة (بري فاينل) للسباق الأول وتكونت من 12 لفة، والجولة النهائية للسباق الثاني وضمت 16 لفة .
ودارت منافسة قوية في السباق بين السائقين في جولات التصفيات وقبل النهائية بين سند الحموي، وزيد الحمود، ورعد العبادي ، وحمد أبو عواد، وجمال صوالحي، وسميح الأسعد ومحمود العامري.
ودخل السائقون الجولة النهائية بقوة والتي شهدت منافسات قوية لبلوغ منصة التتويج.
وكانت النتائج الفنية للجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ على النحو التالي:
- جولة التصفيات
المركز الأول: سند حموي، المركز الثاني: زيد الحمود، المركز الثالث: رعد العبادي. ، المركز الرابع: حمد أبو عواد، المركز الخامس:جمال صوالحي، المركز السادس: سميح الأسعد، المركز السابع: محمود العامري.
- الجولة قبل النهائية
المركز الأول: سند حموي، المركز الثاني: زيد الحمود، المركز الثالث: جمال صوالحي، المركز الرابع: رعد العبادي، المركز الخامس: حمد أبو عواد، المركز السادس: سميح الأسعد، المركز السابع: محمود العامري.
- النتائج النهائية
المركز الأول: سند الحموي،المركز الثاني: جمال صوالحي،المركز الثالث: زيد الحمود، المركز الرابع: رعد العبادي،المركز الخامس: سميح الأسعد، المركز السادس: حمد أبو عواد، المركز السابع: محمود العامري.
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