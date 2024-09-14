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الحموي أولا وصوالحي ثانيا والحمود ثالثا في الجولة الخامسة والاخيرة من بطولة الأردن للكارتينغ

9/14/2024 3:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - فاز السائق سند الحموي الجمعة بلقب الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ (روتاكس ماكس شالينج) التي اقيمت ، ‏على حلبة منجا في محافظة مادبا، وجاء السائق جمال صوالحي في المركز الثاني، واحتل السائق زيد الحمود المركز الثالث. واقيم السباق وفقا للتعليمات التكميلية الصادرة عن الأردنية لرياضة السيارات، إلى جانب تعليمات الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) لسباقات الكارتينغ، وتعليمات (تحدي روتاكس ماكس) 2024، وبدعم من شركة زين الأردن.
وتكون السباق التصفيات وجولة (بري فاينل) للسباق الأول وتكونت من 12 لفة، والجولة النهائية للسباق الثاني وضمت 16 لفة .
ودارت منافسة قوية في السباق بين السائقين في جولات التصفيات وقبل النهائية بين سند الحموي، وزيد الحمود، ورعد العبادي ، وحمد أبو عواد، وجمال صوالحي، وسميح الأسعد ومحمود العامري.
ودخل السائقون الجولة النهائية بقوة والتي شهدت منافسات قوية لبلوغ منصة التتويج.
وكانت النتائج الفنية للجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ على النحو التالي:‏
‏- جولة التصفيات
المركز الأول: سند حموي، المركز الثاني: زيد الحمود، المركز الثالث: رعد العبادي. ، المركز الرابع: حمد أبو عواد، المركز الخامس:جمال صوالحي، المركز السادس: سميح الأسعد، المركز السابع: محمود العامري.
- الجولة قبل النهائية
المركز الأول: سند حموي، المركز الثاني: زيد الحمود، المركز الثالث: جمال صوالحي، المركز الرابع: رعد العبادي، المركز الخامس: حمد أبو عواد، المركز السادس: سميح الأسعد، المركز السابع: محمود العامري.
‏- النتائج النهائية
المركز الأول: سند الحموي،المركز الثاني: جمال صوالحي،المركز الثالث: زيد الحمود، المركز الرابع: رعد العبادي،المركز الخامس: سميح الأسعد، المركز السادس: حمد أبو عواد، المركز السابع: محمود العامري.

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