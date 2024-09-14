تأجيل محاكمة الطاقم الطبي في قضية وفاة مارادونا إلى آذار المقبل

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد أرجأت محكمة أرجنتينية المحاكمة الجنائية التي طال انتظارها لسبعة من الطاقم الطبي المؤلف من ثمانية أشخاص، متهمين بالإهمال في وفاة مارادونا. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في تشرين الأول القادم، بعد تأجيل سابق في أيار الماضي، لكنها تأجلت مرة جديدة إلى الـ11 من آذار من العام المقبل.



وتوفي مارادونا الذي قاد الأرجنتين للفوز بمونديال المكسيك 1986، في تشرين الثاني 2020 عن 60 عاماً، في أثناء تعافيه من جراحة في المخ بسبب جلطة دموية، بعد عقود من مكافحة إدمان الكوكايين والكحول.

وفاة مارادونا بعلاج "متهوّر"

وعُثر على نجم نابولي الإيطالي السابق ميّتاً في السرير بعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية، في منزل مستأجر في أحد الأحياء الراقية للعاصمة بوينس آيرس حيث تم نقله بعد خروجه من المستشفى. تبين لاحقاً أنه توفي جراء تعرضه لنوبة قلبية.



وفي عام 2023، قالت محكمة استئناف أرجنتينية إن جرّاح الأعصاب ليوبولدو لوك والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف وستة آخرين، بما في ذلك الممرضات، سيحاكمون في هذه القضية، ورفضت الاستئناف.



وطلبت إحدى الممرضات، وتدعى جيزيلا داهيانا مدريد، محاكمتها أمام هيئة محلفين منفصلة، وستستمر محاكمتها كما هو مخطط لها في الثاني من تشرين الأول المقبل.



ووجّه ممثلو الادعاء اتهاماً للطاقم الطبي بتقديم علاج منزلي "متهور" و"ناقص" لمارادونا، في حين خلصت لجنة من 20 خبيراً طبياً شكّلها المدعي العام الأرجنتيني في عام 2021 إلى أن مارادونا "كان يملك فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة" مع العلاج المناسب في منشأة طبية مناسبة.



وفي حال تمت إدانتهم، فسيواجه أعضاء الطاقم الطبي عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 8-25 عاماً. وكالات

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