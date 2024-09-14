النصر في ورطة والسبب كريستيانو رونالدو



كان التعادل بهدف لمثله، بعدما تقدم فرانك كيسيه للضيوف ثم نجح أصحاب الأرض في إدراك التعديل في اللحظات الأخيرة عن طريق هدف عكسي ضد الأهلي.



وقع النصر في ورطة جديدة بسبب تلك المباراة، تعود في الأساس إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم الأول للفريق، ما هي هذه الورطة وكيف يستطيع الفريق تجاوزها؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي.

اعتماد كلي على رونالدو

تسببت تلك المباراة في حالة من الغضب داخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ظهر للمرة الأولى هذا الموسم رفقة "العالمي" دون أي خطورة حقيقية.



على النقيض، ظهر البرتغالي شاردًا وخسر أكثر من تدخل ثنائي وكان ضمن أسوأ من في الملعب، ولكن الأسوأ من كل ذلك أنه لم يسهم في تسجيل أو صناعة الأهداف للمرة الأولى هذا الموسم مع النصر.



كأن النصر يعتمد بشكل كلي على رونالدو فقط من أجل التسجيل أو الصناعة، وهو ما حدث في كل المباريات السابقة للعالمي هذا الموسم.



قبل مواجهة الأهلي كانت أهداف النصر المسجلة كلها عليها بصمة رونالدو، باستثناء هدفين فقط تم تسجيلهما ضد الفيحاء.



وفي المرة الأولى التي يغيب فيها عن التسجيل أو الصناعة في أي مباراة يعاني النصر حتى اللحظات الأخيرة حتى هز شباك خصومه، وعندما اهتزت كان ذلك بسبب هدف عكسي في نهاية المطاف، وعليه الكثير من الشكوك تحكيميًا.

الاتكالية تستمر

لا يتوقف اعتماد النصر على رونالدو بشكل كلي عند الحد الذي تحدثنا عنه في الأسطر الماضية، فهو مستمر على مستويات أكبر وأكثر خطورة.



فرونالدو هو واحد من أربعة لاعبين فقط نجحوا في تسجيل أهداف لصالح "العالمي" في الموسم الجاري في البطولات كافة التي لعب فيها، حتى الآن.



خمس مباريات كاملة لم يسجل فيها سوى أربعة لاعبين، ويملك ثلاثة منهم هدف وحيد وهم أيمن أحمد ومارسيلو بروزوفيتش وأندرسون تاليسكا، مقابل أربعة أهداف لرونالدو وصناعتين حتى الآن.



يستحيل على النصر أن يستطيع المنافسة بهذه الأرقام، فماذا يحدث لو غاب رونالدو لسبب أو لآخر مثل الإصابة أو الإيقاف كما حدث مع البرتغالي في الموسم الماضي؟



وكيف يريد النصر أن ينافس في دوري النخبة الآسيوية بهذا الشكل أمام فرق تملك حلولًا واسعة والكثير من الحيل للتسجيل.

انتهت فرص رونالدو

غابت خطورة رونالدو في تلك المباراة، فلم يسدد أي كرة على المرمى، بل وأهدر فرصة خطيرة للغاية كادت أن تتحول إلى هدف، وخسر الاستحواذ 11 مرة.



لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالبرتغالي ظهر في لقطة غريبة للغاية، إذ توقف عن المحاولة على الكرة، في تدخل يبدو سهلاً للغاية مع علي مجرشي.