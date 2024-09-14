مفاجأة عراقية لجورجينا رودريغز



ويحتضن ملعب المدينة الدولي في بغداد، الاثنين المقبل، الشرطة العراقي والنصر السعودي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.



ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء العراق، اليوم السبت، فقد أصدرت دائرة شؤون الإقامة تأشيرة الدخول لكريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز من أجل الدخول إلى الأراضي العراقية والمشاركة في مباراة الشرطة والنصر، التي ستقام على ملعب المدينة في بغداد.



وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر لها بأن "دائرة شؤون الإقامة في وزارة الداخلية أصدرت تأشيرة دخول لرونالدو وزوجته لغرض مرافقته في مباراة فريقه أمام نادي الشرطة".

وأكد نادي الشرطة أن "رونالدو سيكون متواجداً في بغداد مع فريق النصر لخوض المباراة، لا سيما أن جوازات جميع لاعبي فريق النصر السعودي وصلت للإدارة من أجل منح تأشيرة الدخول، ومن ضمنها جواز سفر رونالدو".



ولم تعلن جورجينا أو نادي النصر، حتى الآن، الموقف من حضور المباراة لدعم "الدون" في المدرجات.



يذكر أن النصر تعادل مع نظيره الأهلي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

ويواجه النصر نظيره الشرطة العراقي في مباراته المقبلة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافق على نقل مباراة الشرطة والنصر من مدينة كربلاء إلى العاصمة العراقية بغداد.



ومن المقرر أن يخوض النصر 8 مواجهات، أمام 8 أندية مختلفة، وفق النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في مرحلة الدوري، التي تقام للمرة الأولى بموسم 2024-2025، إذ يواجه أندية الشرطة العراقي، الاستقلال وبيرسبوليس الإيرانيين، والغرافة القطري خارج أرضه، في حين يستضيف على ملعب الأول بارك مواجهات الريان والسد القطريين، والعين والوصل الإماراتيين.