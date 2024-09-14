مفاجأة عراقية لجورجينا رودريغز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة تم إعدادها لجورجينا رودريغز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قبل مواجهة الشرطة العراقي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويحتضن ملعب المدينة الدولي في بغداد، الاثنين المقبل، مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء العراق، اليوم السبت، فقد أصدرت دائرة شؤون الإقامة تأشيرة الدخول لكريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز من أجل الدخول إلى الأراضي العراقية والمشاركة في مباراة الشرطة والنصر، التي ستقام على ملعب المدينة في بغداد.
وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر لها بأن "دائرة شؤون الإقامة في وزارة الداخلية أصدرت تأشيرة دخول لرونالدو وزوجته لغرض مرافقته في مباراة فريقه أمام نادي الشرطة".
وأكد نادي الشرطة أن "رونالدو سيكون متواجداً في بغداد مع فريق النصر لخوض المباراة، لا سيما أن جوازات جميع لاعبي فريق النصر السعودي وصلت للإدارة من أجل منح تأشيرة الدخول، ومن ضمنها جواز سفر رونالدو".
ولم تعلن جورجينا أو نادي النصر، حتى الآن، الموقف من حضور المباراة لدعم "الدون" في المدرجات.
يذكر أن النصر تعادل مع نظيره الأهلي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 4 نقاط.
ويواجه النصر نظيره الشرطة العراقي في مباراته المقبلة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافق على نقل مباراة الشرطة والنصر من مدينة كربلاء إلى العاصمة العراقية بغداد.
ومن المقرر أن يخوض النصر 8 مواجهات، أمام 8 أندية مختلفة، وفق النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في مرحلة الدوري، التي تقام للمرة الأولى بموسم 2024-2025، إذ يواجه أندية الشرطة العراقي، الاستقلال وبيرسبوليس الإيرانيين، والغرافة القطري خارج أرضه، في حين يستضيف على ملعب الأول بارك مواجهات الريان والسد القطريين، والعين والوصل الإماراتيين.
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