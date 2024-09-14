مفاجأة سارة لعشاق ليونيل ميسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زف جيراردو تاتا مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، بشرى سارة لعشاق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأمريكي، إذ أكد اقتراب عودته إلى الملاعب.
وتعرض ميسي لإصابة قوية خلال مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف.
ولم يتمكن ميسي من استكمال المباراة، إذ أجبرته الإصابة القوية على الخروج، وظهر باكيًا على دكة البدلاء، وغاب عن المباريات منذ ذلك الوقت، سواء مع إنتر ميامي أو منتخب بلده.
ويستعد فريق إنتر ميامي لمواجهة نظيره فيلادلفيا، يوم الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأمريكي على ملعب لوكهارت.
وقال مارتينو، في تصريحات إعلامية، إن النجم الأرجنتيني لم يعد مقيدًا بدقائق معينة، ويمكن أن يعود إلى الملعب بعد التعافي من الإصابة.
وأضاف: "ميسي قد يشارك أمام فيلادلفيا يونيون المقبلة في الدوري الأمريكي، بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر مع إنتر ميامي".
ولم يوضح مارتينو إذا كان ميسي سيشارك كأساسي في المباراة، أو يلعب كبديل، أو إذا كانت هناك خطة لمنحه بعض الدقائق.
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