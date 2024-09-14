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مفاجأة سارة لعشاق ليونيل ميسي

9/14/2024 3:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زف جيراردو تاتا مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، بشرى سارة لعشاق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأمريكي، إذ أكد اقتراب عودته إلى الملاعب.


وتعرض ميسي لإصابة قوية خلال مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف.


ولم يتمكن ميسي من استكمال المباراة، إذ أجبرته الإصابة القوية على الخروج، وظهر باكيًا على دكة البدلاء، وغاب عن المباريات منذ ذلك الوقت، سواء مع إنتر ميامي أو منتخب بلده.


ويستعد فريق إنتر ميامي لمواجهة نظيره فيلادلفيا، يوم الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأمريكي على ملعب لوكهارت.

وقال مارتينو، في تصريحات إعلامية، إن النجم الأرجنتيني لم يعد مقيدًا بدقائق معينة، ويمكن أن يعود إلى الملعب بعد التعافي من الإصابة.


وأضاف: "ميسي قد يشارك أمام فيلادلفيا يونيون المقبلة في الدوري الأمريكي، بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر مع إنتر ميامي".


ولم يوضح مارتينو إذا كان ميسي سيشارك كأساسي في المباراة، أو يلعب كبديل، أو إذا كانت هناك خطة لمنحه بعض الدقائق.

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