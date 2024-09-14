تفاصيل إصابة النعيمات ومدة غيابه المتوقعة

تفاصيل إصابة النعيمات ومدة غيابه المتوقعة
التاريخ
9/14/2024 3:34:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد النادي العربي القطري، أن مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات، تعرض للإصابة بكسر في الضلع على مستوى الصدر.
وبين النادي مساء السبت، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.
وكان النعيمات قد سجل هدفان مع المنتخب الوطني في الفوز الذي تحقق على المنتخب الفلسطيني بثلاثة أهداف لهدف بتصفيات كأس العالم الثلاثاء الماضي.
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