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تفاصيل إصابة النعيمات ومدة غيابه المتوقعة

9/14/2024 3:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد النادي العربي القطري، أن مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات، تعرض للإصابة بكسر في الضلع على مستوى الصدر.
وبين النادي مساء السبت، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

وكان النعيمات قد سجل هدفان مع المنتخب الوطني في الفوز الذي تحقق على المنتخب الفلسطيني بثلاثة أهداف لهدف بتصفيات كأس العالم الثلاثاء الماضي.

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