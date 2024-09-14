استقالات جماعية في الاتحاد الكويتي بعد فوضى مباراة العراق

MENAFN - Alghad Newspaper)ومن المقرر أن يقدم جميع أعضاء الاتحاد الكويتي استقالاتهم، يوم السبت، بسبب أحداث الفوضى التي شهدتها المواجهة.

وكانت مواجهة المنتخبين التي أقيمت على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت وانتهت بالتعادل السلبي، شهدت حالة من الفوضى، وقرر بعدها الاتحاد الكويتي إيقاف الأمين العام للاتحاد عن العمل وإحالته إلى لجنة التحقيق، وكذلك إيقاف مدير العلاقات العامة والإعلام وإحالته إلى لجنة التحقيق.

قبل أن يعتذر الاتحاد لجماهير كرة القدم الكويتية، لما تعرضت له من أحداث وصفها بـ "غير المقبولة"، متوعدا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المقصرين والمتسببين في هذه الفوضى.