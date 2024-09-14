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استقالات جماعية في الاتحاد الكويتي بعد فوضى مباراة العراق

9/14/2024 3:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدم عبدالعزيز السمحان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، استقالته رسمياً، يوم السبت، وذلك بعد أحداث مباراة المنتخب الأول أمام العراق، يوم الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يقدم جميع أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم استقالاتهم، يوم السبت، بسبب أحداث الفوضى التي شهدتها المواجهة.

وكانت مواجهة المنتخبين التي أقيمت على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت وانتهت بالتعادل السلبي، شهدت حالة من الفوضى، وقرر بعدها الاتحاد الكويتي إيقاف الأمين العام للاتحاد عن العمل وإحالته إلى لجنة التحقيق، وكذلك إيقاف مدير العلاقات العامة والإعلام وإحالته إلى لجنة التحقيق.

قبل أن يعتذر الاتحاد لجماهير كرة القدم الكويتية، لما تعرضت له من أحداث وصفها بـ "غير المقبولة"، متوعدا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المقصرين والمتسببين في هذه الفوضى.

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