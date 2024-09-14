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اتحاد عمان يجدد فوزه على الأرثوذكسي ويظفر بسلة الشباب

9/14/2024 3:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حقق فريق نادي اتحاد عمان لقب بطولة دوري الشباب للفئة تحت 20 عاما للموسم 2024 لكرة السلة، وذلك بعد الفوز على النادي الأرثوذكسي في سلسلة النهائي بنتيجة (2-0).

وكان فريق الجليل قد أحرز المركز الثالث بفوزه أيضا (2-0) على فريق غزة هاشم، ليظفر بالميدالية البرونزي

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