اتحاد عمان يجدد فوزه على الأرثوذكسي ويظفر بسلة الشباب

اتحاد عمان يجدد فوزه على الأرثوذكسي ويظفر بسلة الشباب
التاريخ
9/14/2024 3:34:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حقق فريق نادي اتحاد عمان لقب بطولة دوري الشباب للفئة تحت 20 عاما للموسم 2024 لكرة السلة، وذلك بعد الفوز على النادي الأرثوذكسي في سلسلة النهائي بنتيجة (2-0).
وكان فريق الجليل قد أحرز المركز الثالث بفوزه أيضا (2-0) على فريق غزة هاشم، ليظفر بالميدالية البرونزي
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