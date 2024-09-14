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الوحدات يعول على زخم الحضور الجماهيري لتحقيق المطلوب أمام سباهان

9/14/2024 3:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يبدأ فريق الوحدات لكرة القدم مهمته الآسيوية مساء بعد غد، عندما يستقبل نظيره سباهان أصفهان الإيراني على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2، وكله أمل في أن يشكل الجمهور سلاحا إضافيا أمام فريق صعب المراس.
ويعول الوحدات عادة في أي مشاركة خارجية، على الحضور الجماهيري الكبير، والذي يساعده في تحقيق مبتغاه بالوصول لأبعد نقطة ممكنة، ويحفز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، ويبعث القلق في نفوس المنافسين.
لكن الوحدات عانى خلال الأشهر الماضية، وبالتحديد منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة المحتل، من تواضع أعداد مشجعيه على المدرجات، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على حظوظ الفريق في المنافسة، إلى جانب تأثر خزينة النادي نتيجة لضعف إيرادات التذاكر.
وأعلنت رابطة جماهير الوحدات أول من أمس، عن دعمها للفريق وحضورها للمدرج في مباراة بعد غد، مع تمنياتها بعودة المشجعين لتزيين المدرجات كعادتهم في السنوات الماضية.
وقام عدد من مشجعي الوحدات خلال الأيام الماضية، بإطلاق حملة على منصات التواصل الاجتماعي، بضرورة مؤازرة الفريق في أول مهامه الآسيوية لهذا الموسم، من خلال حملة تحت مسمى "الملعب فل" أو "17 ألف وحداتي في الملعب"، وغيرها من الكلمات التحفيزية التي تشجع الجماهير على الوقوف خلف الفريق في مواجهته الصعبة أمام أحد أقوى الفرق الإيرانية والآسيوية.
ولاقت هذه الحملة تأييدا واسعا، ما شكل دعما معنويا وماديا للفريق، بيد أن مجموعات جماهيرية أخرى، تمسكت بعدم الحضور للمدرجات بسبب تواصل العدوان الصهيوني على غزة.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس إدارة نادي الوحدات زياد شلباية: "إن حضور جماهير الوحدات للمدرجات أمر إيجابي، ويعمل على تحفيز اللاعبين في تقديم أفضل مستوياتهم، لتحقيق انطلاقة مميزة في البطولة الآسيوية".
ولفت شلباية في معرض رده على استفسارات "الغد"، إلى أن جماهير الوحدات تعد الرقم الصعب في الكرة الأردنية، وأن ما يميز نادي الوحدات عن غيره من الأندية المحلية، هو جمهوره باعتباره العلامة الفارقة دائما في حضورة وانضباطه في المدرجات، متمنيا مشاهدة المشجعين بأكبر عدد ممكن في لقاء سباهان.
وأضاف: "أتمنى من الجماهير الحضور وإرسال رسائلها وصوتها بدعم غزة من المدرجات، ونادي الوحدات كإدارة وجهاز فني ولاعبين ومشجعين قلوبهم مع غزة، وأتمنى منهم الحضور وعدم اتباع أشخاص يدعون لعدم مؤازرة الفريق".
وأكد شلباية أن الوحدات يطمح لتسجيل الفوز بهدف التقدم في المجموعة والتأهل للدور الثاني، مشيرا إلى أن الطموح يتمثل بحصد اللقب، أو إحراز مراكز متقدمة حسب الظروف، نظرا لأن الوحدات له حضور قوي في المحافل القارية.
وبدوره، أشار مشجع الوحدات حمزة نايف، إلى أنه لا يفضل حضور جماهير الوحدات للمدرجات في هذه الفترة، نظرا للظروف الراهنة بقطاع غزة حاليا، مضيفا أنه يصعب عليه الانخراط في مظاهر احتفالية في وقت يعاني فيه الأهل في غزة من أقسى الظروف.
وبين نايف لـ"الغد"، أن السبب الآخر الذي يمنعه من الحضور، أن إدارة النادي لم تلب طموح الجماهير في الفترات الماضية بفريق الكرة، وإصرارها على أسماء معينة في الجهاز الفني أو اللاعبين المحليين أو الأجانب، مفيدا بأنه غير متحفز للحضور والمتابعة، لأن الفريق حسب وصفه غير مرشح للذهاب بعيدا في البطولة الآسيوية.
وعبر مشجع الوحدات أسامة مزبودي، عن استغرابه من مقاطعة عدد من الجماهير بسبب غضبها من الإدارة أو الجهاز الفني وتواضع مستوى اللاعبين الأجانب حتى اللحظة، مطالبا بالوقوف خلف الشعار في السراء والضراء بعيدا عن الميول الشخصية.
وأوضح مزبودي لـ"الغد"، أن مباراة أصفهان تعد افتتاحية الموسم بالنسبة للوحدات حسب وصفه، من حيث معرفة مستوى الفريق وتحضيره للموسم بشكل عام، خصوصا قبل المباراة المرتقبة على الصعيد المحلي في الجولة المقبلة أمام الفيصلي.
وتابع: "كنت في البداية مؤيدا لمقاطعة المدرجات بسبب أوضاع غزة، إلا أنني أدركت لاحقا أن الحضور الجماهيري للملعب في مثل هذه المباراة التي ستحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة على مستوى قارة آسيا، ستجعل هتافات الجماهير لقطاع غزة محط اهتمام وأنظار الجميع".
وذكر مزبودي أن الوحدات عادة، يعتمد في دخله المادي على الجماهير وحضورها الكبير للمدرجات، وأن مقاطعتها منذ الموسم الماضي ساهم في تراجع الأوضاع المالية للنادي، مؤكدا ضرورة حضور الجماهير لتحفيز اللاعبين الجدد في الفريق، الذين لم يشاهدوا الجماهير بأعداد كبيرة منذ وصولهم.

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