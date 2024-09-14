الوحدات يعول على زخم الحضور الجماهيري لتحقيق المطلوب أمام سباهان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - يبدأ فريق الوحدات لكرة القدم
مهمته الآسيوية مساء بعد غد، عندما يستقبل نظيره سباهان أصفهان الإيراني على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2، وكله أمل في أن يشكل الجمهور سلاحا إضافيا أمام فريق صعب المراس.
ويعول الوحدات عادة في أي مشاركة خارجية، على الحضور الجماهيري الكبير، والذي يساعده في تحقيق مبتغاه بالوصول لأبعد نقطة ممكنة، ويحفز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، ويبعث القلق في نفوس المنافسين.
لكن الوحدات عانى خلال الأشهر الماضية، وبالتحديد منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة المحتل، من تواضع أعداد مشجعيه على المدرجات، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على حظوظ الفريق في المنافسة، إلى جانب تأثر خزينة النادي نتيجة لضعف إيرادات التذاكر.
وأعلنت رابطة جماهير الوحدات أول من أمس، عن دعمها للفريق وحضورها للمدرج في مباراة بعد غد، مع تمنياتها بعودة المشجعين لتزيين المدرجات كعادتهم في السنوات الماضية.
وقام عدد من مشجعي الوحدات خلال الأيام الماضية، بإطلاق حملة على منصات التواصل الاجتماعي، بضرورة مؤازرة الفريق في أول مهامه الآسيوية لهذا الموسم، من خلال حملة تحت مسمى "الملعب فل" أو "17 ألف وحداتي في الملعب"، وغيرها من الكلمات التحفيزية التي تشجع الجماهير على الوقوف خلف الفريق في مواجهته الصعبة أمام أحد أقوى الفرق الإيرانية والآسيوية.
ولاقت هذه الحملة تأييدا واسعا، ما شكل دعما معنويا وماديا للفريق، بيد أن مجموعات جماهيرية أخرى، تمسكت بعدم الحضور للمدرجات بسبب تواصل العدوان الصهيوني على غزة.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس إدارة نادي الوحدات زياد شلباية: "إن حضور جماهير الوحدات للمدرجات أمر إيجابي، ويعمل على تحفيز اللاعبين في تقديم أفضل مستوياتهم، لتحقيق انطلاقة مميزة في البطولة الآسيوية".
ولفت شلباية في معرض رده على استفسارات "الغد"، إلى أن جماهير الوحدات تعد الرقم الصعب في الكرة الأردنية، وأن ما يميز نادي الوحدات عن غيره من الأندية المحلية، هو جمهوره باعتباره العلامة الفارقة دائما في حضورة وانضباطه في المدرجات، متمنيا مشاهدة المشجعين بأكبر عدد ممكن في لقاء سباهان.
وأضاف: "أتمنى من الجماهير الحضور وإرسال رسائلها وصوتها بدعم غزة من المدرجات، ونادي الوحدات كإدارة وجهاز فني ولاعبين ومشجعين قلوبهم مع غزة، وأتمنى منهم الحضور وعدم اتباع أشخاص يدعون لعدم مؤازرة الفريق".
وأكد شلباية أن الوحدات يطمح لتسجيل الفوز بهدف التقدم في المجموعة والتأهل للدور الثاني، مشيرا إلى أن الطموح يتمثل بحصد اللقب، أو إحراز مراكز متقدمة حسب الظروف، نظرا لأن الوحدات له حضور قوي في المحافل القارية.
وبدوره، أشار مشجع الوحدات حمزة نايف، إلى أنه لا يفضل حضور جماهير الوحدات للمدرجات في هذه الفترة، نظرا للظروف الراهنة بقطاع غزة حاليا، مضيفا أنه يصعب عليه الانخراط في مظاهر احتفالية في وقت يعاني فيه الأهل في غزة من أقسى الظروف.
وبين نايف لـ"الغد"، أن السبب الآخر الذي يمنعه من الحضور، أن إدارة النادي لم تلب طموح الجماهير في الفترات الماضية بفريق الكرة، وإصرارها على أسماء معينة في الجهاز الفني أو اللاعبين المحليين أو الأجانب، مفيدا بأنه غير متحفز للحضور والمتابعة، لأن الفريق حسب وصفه غير مرشح للذهاب بعيدا في البطولة الآسيوية.
وعبر مشجع الوحدات أسامة مزبودي، عن استغرابه من مقاطعة عدد من الجماهير بسبب غضبها من الإدارة أو الجهاز الفني وتواضع مستوى اللاعبين الأجانب حتى اللحظة، مطالبا بالوقوف خلف الشعار في السراء والضراء بعيدا عن الميول الشخصية.
وأوضح مزبودي لـ"الغد"، أن مباراة أصفهان تعد افتتاحية الموسم بالنسبة للوحدات حسب وصفه، من حيث معرفة مستوى الفريق وتحضيره للموسم بشكل عام، خصوصا قبل المباراة المرتقبة على الصعيد المحلي في الجولة المقبلة أمام الفيصلي.
وتابع: "كنت في البداية مؤيدا لمقاطعة المدرجات بسبب أوضاع غزة، إلا أنني أدركت لاحقا أن الحضور الجماهيري للملعب في مثل هذه المباراة التي ستحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة على مستوى قارة آسيا، ستجعل هتافات الجماهير لقطاع غزة محط اهتمام وأنظار الجميع".
وذكر مزبودي أن الوحدات عادة، يعتمد في دخله المادي على الجماهير وحضورها الكبير للمدرجات، وأن مقاطعتها منذ الموسم الماضي ساهم في تراجع الأوضاع المالية للنادي، مؤكدا ضرورة حضور الجماهير لتحفيز اللاعبين الجدد في الفريق، الذين لم يشاهدوا الجماهير بأعداد كبيرة منذ وصولهم.
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