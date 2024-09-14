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انطلاق التحضيرات لإطلاق برومين ماراثون عمان

9/14/2024 3:34:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- بدأت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan تحضيراتها لإطلاق النسخة الرابعة عشرة من برومين ماراثون عمان، الذي سيقام يوم الرابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد تحت شعار "اركض في قلب عمان".
ويعتبر برومين ماراثون عمان، أكثر من مجرد سباق؛ حيث الاحتفال بروح عمّان وشوارعها، وجسر يربط بين الرياضة والصحة والمجتمع. ويجمع هذا الحدث الرياضي البارز بين العدائين من مختلف أنحاء العالم، ليؤكد التزام الجمعية الأردنية للماراثونات "اركض للأردن" برفع الوعي بأهمية الرياضة كنمط حياة صحي، وتكريس عمان كوجهة رياضية وسياحية متميزة، عامل أساسي في ريادة الأردن ووضعه على خريطة العالم الرياضية وجهة رئيسية للسياحة الرياضية ونقطة جاذبة للرياضيين في العالم.
وأشارت الآنسة لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات "اركض للأردن"، إلى أن برومين ماراثون عمان هو فرصة لتمكين المجتمع من خلال الرياضة، وتأكيد دور الرياضة في تعزيز القيم الإنسانية. وأضافت الكرد: "نفتخر بتخصيص 20 % من اشتراكات الماراثون لدعم أهالنا في غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، تأكيدا لالتزامنا بالمسؤولية الاجتماعية ودعم القضايا الإنسانية".
كما أثنت الكرد على الجهود المشتركة والمبذولة من قبل أمانة عمان الكبرى والجهات الأمنية والجهات المعنية كافة، في دعم وتنظيم وإدارة هذا الحدث بما يليق بوطننا الحبيب، معززين الصورة المشرفة أمام العالم وتشريفنا بتنظيم هكذا حدث عالمي ومهم، وتحقيق نجاح الماراثون على المستويات كافة.
وفي سياق آخر، وجهت الكرد الشكر إلى "برومين الأردن" على دعمهم السخي لهذا الحدث. وأضافت: "نحن في الجمعية الأردنية للماراثونات نفخر بشراكتنا مع برومين الأردن والتي ستستمر إلى 3 سنوات، والتي ستسهم في إنجاح برومين ماراثون عمان ووضع الأردن على خريطة العالم الرياضية. من خلال هذا الدعم، نسعى إلى تعزيز مكانة عمان كوجهة رياضية وسياحية، وجذب العدائين من مختلف أقطار العالم للمشاركة في هذا الحدث الفريد".

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