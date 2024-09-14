انطلاق التحضيرات لإطلاق برومين ماراثون عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- بدأت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan تحضيراتها لإطلاق النسخة الرابعة عشرة من برومين ماراثون
عمان، الذي سيقام يوم الرابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد تحت شعار "اركض في قلب عمان".
ويعتبر برومين ماراثون عمان، أكثر من مجرد سباق؛ حيث الاحتفال بروح عمّان وشوارعها، وجسر يربط بين الرياضة والصحة والمجتمع. ويجمع هذا الحدث الرياضي
البارز بين العدائين من مختلف أنحاء العالم، ليؤكد التزام الجمعية الأردنية للماراثونات "اركض للأردن" برفع الوعي بأهمية الرياضة كنمط حياة صحي، وتكريس عمان كوجهة رياضية
وسياحية متميزة، عامل أساسي في ريادة الأردن ووضعه على خريطة العالم الرياضية وجهة رئيسية للسياحة الرياضية ونقطة جاذبة للرياضيين في العالم.
وأشارت الآنسة لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات "اركض للأردن"، إلى أن برومين ماراثون عمان هو فرصة لتمكين المجتمع من خلال الرياضة، وتأكيد دور الرياضة في تعزيز القيم الإنسانية. وأضافت الكرد: "نفتخر بتخصيص 20 % من اشتراكات الماراثون لدعم أهالنا في غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، تأكيدا لالتزامنا بالمسؤولية الاجتماعية ودعم القضايا الإنسانية".
كما أثنت الكرد على الجهود المشتركة والمبذولة من قبل أمانة عمان الكبرى والجهات الأمنية والجهات المعنية كافة، في دعم وتنظيم وإدارة هذا الحدث بما يليق بوطننا الحبيب، معززين الصورة المشرفة أمام العالم وتشريفنا بتنظيم هكذا حدث عالمي ومهم، وتحقيق نجاح الماراثون على المستويات كافة.
وفي سياق آخر، وجهت الكرد الشكر إلى "برومين الأردن" على دعمهم السخي لهذا الحدث. وأضافت: "نحن في الجمعية الأردنية للماراثونات نفخر بشراكتنا مع برومين الأردن والتي ستستمر إلى 3 سنوات، والتي ستسهم في إنجاح برومين ماراثون عمان ووضع الأردن على خريطة العالم الرياضية. من خلال هذا الدعم، نسعى إلى تعزيز مكانة عمان كوجهة رياضية وسياحية، وجذب العدائين من مختلف أقطار العالم للمشاركة في هذا الحدث الفريد".
MENAFN14092024000072011014ID1108673993
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.