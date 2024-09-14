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وفاة الفنانة المصرية ناهد رشدي بعد صراع مع المرض

9/14/2024 3:34:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غيّب الموت الفنانة المصرية ناهد رشدي، في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ68 عاماً.
وأعلنت ابنة الفنانة المصرية، دينا سعد، وفاتها وكتبت عبر ((فيسبوك)): ((لله ما أُخذ ولله ما أعطى... انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله))، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.


وتداول متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفارقة وفاة الفنانة في نفس يوم مولدها، 14 سبتمبر (أيلول).

وتخرجت الراحلة في المعهد العالي للفنون المسرحية - قسم التمثيل عام 1982، لتبدأ مسيرة فنية استمرت قرابة الـ40 عاماً. وبدأت رشدي مسيرتها الفنية عام 1979 مع الفنان عبد المنعم مدبولي في مسلسل ((لا يا ابنتي العزيزة))، ولُقبت بـ((الحصان الأسود)) في التسعينات بعد تقديم 6 أعمال عام 1996.


واشتهرت الفنانة الراحلة بدورها في مسلسل ((لن أعيش في جلباب أبي))، بتقديم شخصية سنية ابنة عبد الغفور البرعي، وقد حقق مشهد زفافها في المسلسل انتشاراً بين محبي المسلسل الذي جسد بطولته الفنان الراحل نور الشريف.

وقالت رشدي، في تصريحات إعلامية، إن سبب نجاح مسلسل ((لن أعيش في جلباب أبي)) هو تجسيد العمل لرحلة صعود مواطن من الصفر وتكوين أسرة تحافظ على العادات والتقاليد المصرية.

وقدمت رشدي أدوراً في أكثر من 80 مسلسلاً تلفزيونياً، في عدة أعمال، أبرزها ((بدون ذكر أسماء)) و((الاختيار)) و((نصيبي وقسمتك)) و((أرابيسك))، كما شاركت في أفلام سينمائية مثل ((أبناء وقتلة))، و((الثعالب)).


وقالت رشدي، في تصريحات إعلامية سابقة، إنها توقفت عن العمل لمدة ثماني سنوات بسبب مرضها، وكانت تكتفي بالعمل في المسرح في ذلك الوقت.


ونعا رشدي عدد من الفنانين والفنانات عبر مواقع التواصل، وكتبت الفنانة المصرية شريهان: ((في رحاب الله يا ناهد)).

ووصفتها الفنانة السورية كندة علوش في نعيها عبر موقع ((إنستغرام)) بأنها ((فنانة وإنسانة رقيقة وحساسة)).

وكتبت الفنانة نجلاء بدر عبر ((إنستغرام)) اليوم (السبت): ((كانت جميلة في كل حاجة، قلب وشكل وطيبة وخفة دم وأخلاق)).

وسيتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة بالقاهرة، وفق وسائل إعلام مصرية.-(وكالات)

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