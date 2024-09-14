ماذا يفعل ماء الشعير في جسم الانسان؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ماء الشعير
ماء الشعير هو مشروب يتم تحضيره عن طريق غلي حبوب الشعير في الماء حتى يصبح السائل كثيفًا ودسمًا، والذي يتميز بلونه الذهبي المائل إلى البني وطعمه اللذيذ والمميز، ويشتهر بطعمه الخفيف والمنعش، وقد استُخدم لقرون في مختلف الثقافات حول العالم كمشروب صحي ومرطب.
ويتم تحضير ماء الشعير عن طريق نقع حبوب الشعير في الماء لمدة لا تقل عن 8 ساعات، وبعد النقع، يتم غليها في الماء لمدة ساعة على الأقل، وبعد ذلك يتم تصفية الخليط للحصول على السائل النقي، ويمكن تبريد السائل وتقديمه ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة، ومن الممكن إضافة بعض النكهات الطبيعية إلى ماء الشعير مثل العسل أو النعناع أو الليمون لتحسين طعمه.
يحتوي ماء الشعير على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإمساك، ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات ب والحديد والزنك، والتي تلعب دورًا هامًا في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، وهو مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
ويمتلك مواد مضادة للالتهابات، والتي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، وهو مفيد لصحة الجهاز الهضمي، حيث يقلل من خطر الإصابة بالقرحة والتهابات المعدة، ويساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن ذلك فهو مفيد للكلى، إذ يساعد على تنقيتها وإزالة السموم من الجسم، وتنظيم مستوى السكر في الدم.
وعلى الرغم من أن ماء الشعير يعتبر مشروبًا منخفض السعرات الحرارية، إلا أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الألياف الغذائية، الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات ب والحديد، والزنك، والمنغنيز، وهي ضرورية لإنتاج الطاقة، وتعزيز جهاز المناعة، وإصلاح الأنسجة التالفة.
وكمية البروتين في ماء الشعير ليست كبيرة مقارنة بمصادر البروتين الأخرى، لكنه يُعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي، لذا فهو مشروب صحي وغني بالعناصر الغذائية التي تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، ويمكن أن يضيف قيمة غذائية لنظامك الغذائي.
يُعتقد أن ماء الشعير كان يُصنع ويستهلك في العديد من الحضارات القديمة، حيث كانت الحبوب بشكل عام، وخاصة الشعير عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للمصريين القدماء، وكانوا يصنعون مشروبات مشابهة لماء الشعير لاستخدامها في الطقوس الدينية وفي الحياة اليومية.
واُستخدم الشعير في هذه الحضارات لصنع الخبز والبيرة والمشروبات الأخرى، وقد يكون ماء الشعير قد تطور كمشروب منفصل، أو كمشروب شعبي خلال هذه الفترة، ومع مرور الوقت، انتشر ماء الشعير إلى العديد من مناطق العالم، وخاصة التي تتميز بزراعة الشعير، وتطور هذا المشروب وتنوعت طرق تحضيره باختلاف الثقافات والتقاليد.
وكان الشعير من الحبوب الأساسية التي يسهل زراعتها وتخزينها في العديد من المناطق، مما جعلها متاحة بسهولة لصنع المشروبات والطعام، وهو غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعله مصدرًا غذائيًا قيمًا، كما كان هناك اعتقاد قديم بأن الشعير يساعد في الهضم ويخفف من الالتهابات.
وعلى الرغم من ظهور العديد من المشروبات الحديثة، إلا أن ماء الشعير لا يزال يحظى بشعبية في العديد من الثقافات، وخاصة في البلدان العربية ودول شمال إفريقيا، ويتم تقديمه في المناسبات الخاصة وفي الحياة اليومية، ويعتبر مشروبًا صحيًا ومغذيًا.
استخدامات ماء الشعير
1. يُعتبر ماء الشعير مشروبًا منعشًا ومرطبًا، خاصة في فصل الصيف، ويتم تناوله كمشروب صحي لتعزيز الصحة العامة.
2. يضاف ماء الشعير إلى بعض الأطباق كعنصر أساسي أو للحصول على نكهة مميزة.
3. يساعد ماء الشعير على تحسين الهضم وعلاج مشكلة الإمساك.
4. يساعد على تنقية الكلى وإزالة السموم من الجسم، كما يساهم في تقليل الالتهابات بالجسم.
5. يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين صحة الجلد، كما أنه يعزز الطاقة والحيوية في الجسم.
6. يستخدم ماء الشعير في بعض منتجات العناية بالبشرة لخصائصه المرطبة والمضادة للأكسدة.
7. يستعمل في تحضير بعض الأطباق مثل الحساء والشوربات.
8. يستخدم لصناعة بعض المشروبات الأخرى مثل البيرة.
فوائد ماء الشعير
1. يحتوي ماء الشعير على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، وتقليل خطر الإمساك المزمن، وبالتالي تحسين صحة الجهاز الهضمي.
2. يساعد ماء الشعير على حماية بطانة المعدة والأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالقرحة.
3. يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يساعد ماء الشعير على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
4. يساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية في الجسم.
5. يعمل على تنقية الكلى وإزالة السموم من الجسم، وبالتالي حماية الكلى من التلف.
6. ماء الشعير مفيد لمرضى السكري، حيث يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، بفضل محتواه العالي من الألياف ومضادات الأكسدة القوية.
7. يحتوي ماء الشعير على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.
8. يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس الضارة.
9. يساهم في زيادة الطاقة والحيوية في الجسم، وتقليل الشعور بالتعب والإجهاد.
10. بفضل محتواه العالي من الألياف، يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام وبالتالي فقدان الوزن.
شراب الشعير للكلى
1. يحتوي شراب الشعير على خصائص مدرة للبول، مما يساعد على زيادة كمية البول التي تنتجها الكلى، وبالتالي يعمل على طرد السموم والفضلات من الجسم.
2. مضادات الأكسدة في شراب الشعير تساعد على حماية خلايا الكلى من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.
3. يساعد شراب الشعير على تنظيم ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض الكلى.
4. بفضل محتواه من المواد المضادة للالتهابات، يساعد شراب الشعير على تقليل الالتهابات في الجسم، خاصة الالتهابات التي قد تؤثر على صحة الكلى.
5. يساهم شراب الشعير في زيادة تدفق الدم إلى الكلى، مما يحسن وظيفتها.
6. يساعد على تقليل حموضة البول، مما يقلل من خطر تكون الحصوات في الكلى.
فوائد ماء الشعير المغلي
1. يحتوي ماء الشعير على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، وتقليل الإصابة بالإمساك.
2. يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وتنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
3. يساعد على تحسين الدورة الدموية في الجسم وتعزيز وصول الدم إلى كافة أنحاء الجسم.
4. يساهم في تنقية الكلى من السموم والفضلات الضارة المتراكمة في الجسم.
5. يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.
6. بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة والالتهابات، يساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتقليل الالتهابات في الجسم.
7. يساعد على فقدان الوزن عن طريق زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام.
أفضل وقت لشرب ماء الشعير
يمكن تناول شراب ماء الشعير في أي وقت من اليوم للحصول على فوائده الرائعة، ولكن هناك بعض الأوقات التي قد تكون أكثر ملاءمة بشكل أفضل، إذ يمكن تناوله على الريق لتنشيط الجهاز الهضمي وتنظيف الأمعاء، وأيضاً للحصول على المزيد من الطاقة والنشاط في الصباح.
ويمكن تناوله قبل الأكل للشعور بالشبع قبل الوجبات، مما يساعد على التحكم في الوزن، وتحسين عملية الهضم بشكل أفضل، ومن الممكن تناوله قبل النوم لتهدئة الجسم والعقل وتحسين جودة النوم، كما أنه يرطب الجسم ويعوضه السوائل المفقودة أثناء النوم.
كما يمكن تناوله خلال النهار للمساعدة على ترطيب الجسم طوال اليوم، خاصة في الأجواء الحارة، أو تناوله كمشروب منعش خلال اليوم.
شرب ماء الشعير على الريق
1. شرب ماء الشعير على الريق له فوائد عديدة لصحة الجسم، بفضل تركيبته الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات الضرورية للصحة العامة.
2. يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وتنظيف الأمعاء من السموم والفضلات المتراكمة، مما يساهم في تحسين عملية الهضم.
3. يحتوي على كمية جيدة من الكربوهيدرات المعقدة التي تتحول إلى طاقة، مما يمنح الشعور بالنشاط والحيوية طوال اليوم.
4. يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
5. الألياف الموجودة في ماء الشعير تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله مفيداً لمرضى السكري.
6. يعتبر ماء الشعير فعالاً للغاية في ترطيب الجسم، وحمايته من الجفاف عند شربه على الريق.
7. يساعد على تحسين صحة الجلد ومكافحة الشيخوخة المبكرة، بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه.
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