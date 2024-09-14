ماذا يفعل ماء الشعير في جسم الانسان؟

MENAFN - Alghad Newspaper) ماء الشعير



ماء الشعير هو مشروب يتم تحضيره عن طريق غلي حبوب الشعير في الماء حتى يصبح السائل كثيفًا ودسمًا، والذي يتميز بلونه الذهبي المائل إلى البني وطعمه اللذيذ والمميز، ويشتهر بطعمه الخفيف والمنعش، وقد استُخدم لقرون في مختلف الثقافات حول العالم كمشروب صحي ومرطب.



ويتم تحضير ماء الشعير عن طريق نقع حبوب الشعير في الماء لمدة لا تقل عن 8 ساعات، وبعد النقع، يتم غليها في الماء لمدة ساعة على الأقل، وبعد ذلك يتم تصفية الخليط للحصول على السائل النقي، ويمكن تبريد السائل وتقديمه ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة، ومن الممكن إضافة بعض النكهات الطبيعية إلى ماء الشعير مثل العسل أو النعناع أو الليمون لتحسين طعمه.



يحتوي ماء الشعير على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإمساك، ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات ب والحديد والزنك، والتي تلعب دورًا هامًا في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، وهو مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.



ويمتلك مواد مضادة للالتهابات، والتي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، وهو مفيد لصحة الجهاز الهضمي، حيث يقلل من خطر الإصابة بالقرحة والتهابات المعدة، ويساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن ذلك فهو مفيد للكلى، إذ يساعد على تنقيتها وإزالة السموم من الجسم، وتنظيم مستوى السكر في الدم.



وعلى الرغم من أن ماء الشعير يعتبر مشروبًا منخفض السعرات الحرارية، إلا أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الألياف الغذائية، الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات ب والحديد، والزنك، والمنغنيز، وهي ضرورية لإنتاج الطاقة، وتعزيز جهاز المناعة، وإصلاح الأنسجة التالفة.



وكمية البروتين في ماء الشعير ليست كبيرة مقارنة بمصادر البروتين الأخرى، لكنه يُعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي، لذا فهو مشروب صحي وغني بالعناصر الغذائية التي تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، ويمكن أن يضيف قيمة غذائية لنظامك الغذائي.



يُعتقد أن ماء الشعير كان يُصنع ويستهلك في العديد من الحضارات القديمة، حيث كانت الحبوب بشكل عام، وخاصة الشعير عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للمصريين القدماء، وكانوا يصنعون مشروبات مشابهة لماء الشعير لاستخدامها في الطقوس الدينية وفي الحياة اليومية.



واُستخدم الشعير في هذه الحضارات لصنع الخبز والبيرة والمشروبات الأخرى، وقد يكون ماء الشعير قد تطور كمشروب منفصل، أو كمشروب شعبي خلال هذه الفترة، ومع مرور الوقت، انتشر ماء الشعير إلى العديد من مناطق العالم، وخاصة التي تتميز بزراعة الشعير، وتطور هذا المشروب وتنوعت طرق تحضيره باختلاف الثقافات والتقاليد.



وكان الشعير من الحبوب الأساسية التي يسهل زراعتها وتخزينها في العديد من المناطق، مما جعلها متاحة بسهولة لصنع المشروبات والطعام، وهو غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعله مصدرًا غذائيًا قيمًا، كما كان هناك اعتقاد قديم بأن الشعير يساعد في الهضم ويخفف من الالتهابات.



وعلى الرغم من ظهور العديد من المشروبات الحديثة، إلا أن ماء الشعير لا يزال يحظى بشعبية في العديد من الثقافات، وخاصة في البلدان العربية ودول شمال إفريقيا، ويتم تقديمه في المناسبات الخاصة وفي الحياة اليومية، ويعتبر مشروبًا صحيًا ومغذيًا.



استخدامات ماء الشعير

1. يُعتبر ماء الشعير مشروبًا منعشًا ومرطبًا، خاصة في فصل الصيف، ويتم تناوله كمشروب صحي لتعزيز الصحة العامة.

2. يضاف ماء الشعير إلى بعض الأطباق كعنصر أساسي أو للحصول على نكهة مميزة.

3. يساعد ماء الشعير على تحسين الهضم وعلاج مشكلة الإمساك.

4. يساعد على تنقية الكلى وإزالة السموم من الجسم، كما يساهم في تقليل الالتهابات بالجسم.

5. يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين صحة الجلد، كما أنه يعزز الطاقة والحيوية في الجسم.

6. يستخدم ماء الشعير في بعض منتجات العناية بالبشرة لخصائصه المرطبة والمضادة للأكسدة.

7. يستعمل في تحضير بعض الأطباق مثل الحساء والشوربات.

8. يستخدم لصناعة بعض المشروبات الأخرى مثل البيرة.



فوائد ماء الشعير

1. يحتوي ماء الشعير على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، وتقليل خطر الإمساك المزمن، وبالتالي تحسين صحة الجهاز الهضمي.

2. يساعد ماء الشعير على حماية بطانة المعدة والأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالقرحة.

3. يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يساعد ماء الشعير على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

4. يساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية في الجسم.

5. يعمل على تنقية الكلى وإزالة السموم من الجسم، وبالتالي حماية الكلى من التلف.

6. ماء الشعير مفيد لمرضى السكري، حيث يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، بفضل محتواه العالي من الألياف ومضادات الأكسدة القوية.

7. يحتوي ماء الشعير على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

8. يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس الضارة.

9. يساهم في زيادة الطاقة والحيوية في الجسم، وتقليل الشعور بالتعب والإجهاد.

10. بفضل محتواه العالي من الألياف، يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام وبالتالي فقدان الوزن.



شراب الشعير للكلى

1. يحتوي شراب الشعير على خصائص مدرة للبول، مما يساعد على زيادة كمية البول التي تنتجها الكلى، وبالتالي يعمل على طرد السموم والفضلات من الجسم.

2. مضادات الأكسدة في شراب الشعير تساعد على حماية خلايا الكلى من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

3. يساعد شراب الشعير على تنظيم ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض الكلى.

4. بفضل محتواه من المواد المضادة للالتهابات، يساعد شراب الشعير على تقليل الالتهابات في الجسم، خاصة الالتهابات التي قد تؤثر على صحة الكلى.

5. يساهم شراب الشعير في زيادة تدفق الدم إلى الكلى، مما يحسن وظيفتها.

6. يساعد على تقليل حموضة البول، مما يقلل من خطر تكون الحصوات في الكلى.



فوائد ماء الشعير المغلي

1. يحتوي ماء الشعير على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، وتقليل الإصابة بالإمساك.

2. يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وتنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. يساعد على تحسين الدورة الدموية في الجسم وتعزيز وصول الدم إلى كافة أنحاء الجسم.

4. يساهم في تنقية الكلى من السموم والفضلات الضارة المتراكمة في الجسم.

5. يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

6. بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة والالتهابات، يساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتقليل الالتهابات في الجسم.

7. يساعد على فقدان الوزن عن طريق زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام.



أفضل وقت لشرب ماء الشعير

يمكن تناول شراب ماء الشعير في أي وقت من اليوم للحصول على فوائده الرائعة، ولكن هناك بعض الأوقات التي قد تكون أكثر ملاءمة بشكل أفضل، إذ يمكن تناوله على الريق لتنشيط الجهاز الهضمي وتنظيف الأمعاء، وأيضاً للحصول على المزيد من الطاقة والنشاط في الصباح.



ويمكن تناوله قبل الأكل للشعور بالشبع قبل الوجبات، مما يساعد على التحكم في الوزن، وتحسين عملية الهضم بشكل أفضل، ومن الممكن تناوله قبل النوم لتهدئة الجسم والعقل وتحسين جودة النوم، كما أنه يرطب الجسم ويعوضه السوائل المفقودة أثناء النوم.



كما يمكن تناوله خلال النهار للمساعدة على ترطيب الجسم طوال اليوم، خاصة في الأجواء الحارة، أو تناوله كمشروب منعش خلال اليوم.



شرب ماء الشعير على الريق

1. شرب ماء الشعير على الريق له فوائد عديدة لصحة الجسم، بفضل تركيبته الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات الضرورية للصحة العامة.

2. يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وتنظيف الأمعاء من السموم والفضلات المتراكمة، مما يساهم في تحسين عملية الهضم.

3. يحتوي على كمية جيدة من الكربوهيدرات المعقدة التي تتحول إلى طاقة، مما يمنح الشعور بالنشاط والحيوية طوال اليوم.

4. يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. الألياف الموجودة في ماء الشعير تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعله مفيداً لمرضى السكري.

6. يعتبر ماء الشعير فعالاً للغاية في ترطيب الجسم، وحمايته من الجفاف عند شربه على الريق.

7. يساعد على تحسين صحة الجلد ومكافحة الشيخوخة المبكرة، بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه.

