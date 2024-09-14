تعرّف على أمراض تكشفها علامات معينة في العين



ويقول لانكيس ميشو، أستاذ بمدرسة البصريات بجامعة مونتريال إنه على مدار 30 عاما من العمل كطبيب عيون، "رأيت العديد من المرضى الذين يعانون من مشاكل مختلفة في الرؤية وصحة العين، وتبين أن السبب في ذلك هو مرض لم يعرفوا أنهم مصابون به".



ويشير الخبير في تقرير على موقع "ذي كونفرسايشن " إلى أن بعض أعراض العين يمكن ربطها بمشاكل صحية عامة.



ويتم تدريب أخصائيي البصريات الآن على تحديد الأمراض المختلفة التي يمكن أن تظهر من خلال العيون والعمل مع المهنيين الصحيين الآخرين لإدارتها.



والسكري من بين الأمراض التي يمكن الكشف عنها عبر العي ، وتشير التقديرات إلى أن المرض لا يتم تشخيصه بشكل عام إلا بعد ست إلى 13 سنة من ظهوره، لكن يمكن لفحص صحة العين تقصير هذا التأخير لأنه غالبا ما يكون من الممكن تحديد الآفات المميزة للمرض في الجزء الخلفي من العين قبل ظهور أعراضه الأخرى.



والتشخيص المبكر أمر بالغ الأهمية لأنه في غضون خمس سنوات من التشخيص (أي بعد 11 إلى 15 سنة من ظهور مرض السكري)، فإن 25 في المئة من المرضى الذين يعانون من النوع 1 (سكري الأحداث) و 40 في المئة من المصابين بالنوع 2 (سكري البالغين) الذين يعالجون بالأنسولين سيصابون بآفات في العين يمكن أن يكون لها تأثير كبير على بصرهم.



ويقلل التحديد المبكر والمراقبة الصارمة لصحة العين بشكل كبير من خطر الإصابة بالعمى، والذي يمكن أن يحدث عندما لا يتم علاج المرض.



ويمكن الكشف عن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول عبر العين أيضا وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية أو السكتة الدماغية.



والعين هي المكان الوحيد في جسم الإنسان حيث يمكن رؤية الأوعية الدموية دون الحاجة إلى إجراء شق أو استخدام التقنيات، ويمكن رؤية ارتفاع ضغط الدم (المعروف باسم القاتل الصامت) عن طريق سحق الأوعية وعلامات محددة للغاية على شبكية العين.



ويمكن أيضا رؤية الكوليسترول في القرنية (قوس الدهون)، وغالبا ما تكون الأعراض التي يعاني منها المريض قليلة جدا ، أو تتقدم ببطء شديد، لدرجة أنه يعتبرها طبيعية تقريبا.



ويشير الخبير إلى أن السرطانات التي تصيب العين (الورم الأرومي الشبكي) يمكن أيضا تسبب انتقال الخلايا السرطانية إلى الرئتين والكبد، وغالبا ما يتطور المرض دون أعراض حتى فوات الأوان. لذا فإن الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية.



وقد تترافق أنواع أخرى من صبغة الشبكية مع سرطان القولون، وفق الخبير، وقد يكشف قياس المجال البصري البسيط عن تشوهات لا يدركها بعض المرضى، أو يعتبرونها حميدة لدرجة أنهم لا يكلفون أنفسهم عناء الإبلاغ عنها.

ومع ذلك، فإن العديد من تشوهات المجال البصري قد تخفي أورام المخ، مثل الورم الحميد في الغدة النخامية، أو الألياف العصبية المضغوطة بواسطة الأوعية الدموية.



ويخلص الخبير إلى أن العيون نافذة مفتوحة على صحتنا العامة، وهذا يجعل الاستشارات المنتظمة مع طبيب العيون أكثر أهمية من أي وقت مضى، حتى في حالة عدم وجود أعراض إذ يمكن اكتشاف العديد من الاضطرابات وعلاجها إما لتقليل الأمراض أو منعها تماما.