لصحة عينك.. 4 فوائد سحرية يقدمها لك الشمر

في السياق التالي، يوضح " الكونسلتو"، فوائد الشمر في تقوية النظر، حسبما جاء في موقع، "Indiatimes".



فوائد الشمر للعين

وفقًا للخبراء، فإن الجمع بين الشمر واللوز، يمكن أن يعززات من صحة العين بشكل طبيعي ويحسن الرؤية، نظرًا لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة ومن بينها فيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يجعله جيدًا للرؤية بالإضافة إلى تعزيز المناعة بشكل عام.



كما إن خلط بذور الشمر مع اللوز لا يحسن صحة العين فحسب، بل قد يقلل من تطور إعتام عدسة العين والجلوكوما.



يحتوي الشمر على كمية جيدة من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا العين من التلف الناتج عن الجذور الحرة الضارة. هذه الجذور الحرة تلعب دورًا كبيرًا في العديد من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر.



يساعد الشمر على تقليل الالتهابات في الجسم، بما في ذلك الالتهابات التي قد تؤثر على العين وتسبب مشاكل مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي.



فوائد أخرى للشمر

لا تقتصر فوائد الشمر على صحة العين فحسب، بل يقدم للجسم الكثير من الفوائد الأخرى المحتملة، والتي تتمثل فيما يلي:



- توصلت دراسة نشرت في مجلة علوم الأغذية، إلى أن مضغ بذور الشمر يساعد على ضبط مستوى الضغط، لاحتوائها على البوتاسيوم، وهو عنصر أساسي يساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.



- كما يعتبر الشمر من المشروبات المفيدة في تحسين عملية الهضم عن طريق تشجيع إنزيمات المعدة، وبذلك يساهم في علاج الانتفاخ وعسر.



- ويعتبر الشمر مضاد للتشنج، يساعد على تخفيف تقلصات المعدة والأمعاء.

- مدر للبول، إذ يساعد على التخلص من السموم من الجسم.



- يحتوي الشمر على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من العدوى والالتهاب.

مخفف للسعال، إذ يساعد على طرد البلغم وتهدئة الحلق.

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