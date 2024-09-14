لصحة عينك.. 4 فوائد سحرية يقدمها لك الشمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الشمر نبات عطري ذو رائحة قوية ومميزة، يستخدم كعلاج طبيعي للكثير من المشكلات الصحية، نظرًا لاحتوائه على العديد من المعادن والمغذيات التي يحتاجها الجسم، وكشفت بعض الدراسات دور الشمر في تقوية النظر.. فما حقيقة ذلك؟
في السياق التالي، يوضح " الكونسلتو"، فوائد الشمر في تقوية النظر، حسبما جاء في موقع، "Indiatimes".
فوائد الشمر للعين
وفقًا للخبراء، فإن الجمع بين الشمر واللوز، يمكن أن يعززات من صحة العين بشكل طبيعي ويحسن الرؤية، نظرًا لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة ومن بينها فيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يجعله جيدًا للرؤية بالإضافة إلى تعزيز المناعة بشكل عام.
كما إن خلط بذور الشمر مع اللوز لا يحسن صحة العين فحسب، بل قد يقلل من تطور إعتام عدسة العين والجلوكوما.
يحتوي الشمر على كمية جيدة من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا العين من التلف الناتج عن الجذور الحرة الضارة. هذه الجذور الحرة تلعب دورًا كبيرًا في العديد من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر.
يساعد الشمر على تقليل الالتهابات في الجسم، بما في ذلك الالتهابات التي قد تؤثر على العين وتسبب مشاكل مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي.
فوائد أخرى للشمر
لا تقتصر فوائد الشمر على صحة العين فحسب، بل يقدم للجسم الكثير من الفوائد الأخرى المحتملة، والتي تتمثل فيما يلي:
- توصلت دراسة نشرت في مجلة علوم الأغذية، إلى أن مضغ بذور الشمر يساعد على ضبط مستوى الضغط، لاحتوائها على البوتاسيوم، وهو عنصر أساسي يساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.
- كما يعتبر الشمر من المشروبات المفيدة في تحسين عملية الهضم عن طريق تشجيع إنزيمات المعدة، وبذلك يساهم في علاج الانتفاخ وعسر.
- ويعتبر الشمر مضاد للتشنج، يساعد على تخفيف تقلصات المعدة والأمعاء.
- مدر للبول، إذ يساعد على التخلص من السموم من الجسم.
- يحتوي الشمر على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من العدوى والالتهاب.
مخفف للسعال، إذ يساعد على طرد البلغم وتهدئة الحلق.
اقرأ أيضاً:
الشمر: تأثير لطيف واستخدامات متعددة
MENAFN14092024000072011014ID1108673987
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.