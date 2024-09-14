ظلك يخبرك عن صحتك.. اكتشف السر

ويعد فيتامين د ضروريا للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويلعب دورا في تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وتعزيز الجهاز المناعي، وتقليل الالتهابات، وفقًا لـ "روسيا اليوم".



وفي حين توفر بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية أو الحبوب المدعمة فيتامين د للجسم، يظل التعرض لأشعة الشمس أمرا أساسيًا لتلبية المتطلبات اليومية.



وتؤكد الدكتورة ناتاشا فرناندو، المديرة الطبية في Medichecks، أن "فيتامين د ضروري للصحة العامة. من دعم جهاز المناعة إلى تعزيز صحة العظام، من الضروري أن نحافظ على مستويات كافية".



ومع ذلك، مع اقتراب الأشهر الأكثر قتامة وبرودة، من المهم تقييم ما إذا كنت تتلقى ما يكفي من فيتامين د.و لحسن الحظ، تقدم خبيرة الصحة خدعة بسيطة، يمكنها تقييم مستويات الفيتامين.



وتنصح الدكتورة فرناندو: "قم بقياس ظلك. حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، يمكن لجسمك تجميع الأشعة من الشمس وتحويلها إلى فيتامين د، ولكن من المرجح أن تكون هذه الأشعة قوية بما يكفي فقط إذا كان ظلك أقصر منك".



وتابعت: "إذا كان ظلك أطول - أو إذا لم يكن لديك ظل على الإطلاق - فربما لا تحصل على ما يكفي".



وأضافت: "10 دقائق فقط في الشمس كل يوم كافية عادة ولكن احرص على عدم التعرض للحروق. إذا بقيت في الخارج لأكثر من 10 دقائق، فاستخدم دائما واقيًا من الشمس. وإذا كنت قلقا بشأن عدم حصولك على ما يكفي من فيتامين د من أشعة الشمس، فحاول إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين د إلى نظامك الغذائي، مثل الأسماك الدهنية، أو الفطر، أو المنتجات المدعمة مثل الحبوب والعصائر."



وفي حين أن نقص فيتامين د قد يمر دون أن يلاحظ، لا ينبغي الاستهانة بتأثيره لأنه قد يساهم في حالات صحية خطيرة مثل ضعف العظام والتعب المزمن.

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