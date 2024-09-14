عارضة أزياء تحذر من أوزمبيك: أسوأ قرار في حياتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت العارضة، لوتي موس، وهي شقيقة عارضة الأزياء البريطانية الشهير كيت موس، كل من يستمع إليها، من استخدام عقار أوزمبيك للتخسيس، بعد تجربة عصيبة مرت بها.
ووفق "نيويورك بوست"، اعترفت لوتي (26 عاماً) بأنها تناولت العقار قبل بضعة أشهر، وفي ذلك الوقت قالت إنها لم تكن تشعر بالسعادة حيال وزنها.
وقالت في حلقة على بودكاست "Dream On with Lottie Moss" الذي تقدمه على يوتيوب: "كان نوعاً من الخداع، الطبيب أعطاه لي دون وصفة، كان يفترض به قياس ضغط الدم وإجراء الاختبارات اللازمة، وهذه الأمور ضرورية قبل تناول مثل هذه العقاقير، في الواقع أوزمبيك ليس مخصصاً للأشخاص الذين لا يعانون من زيادة وزن كبيرة".
وأضافت لوتي: "عندما كنت أستخدمه، كانت الكمية التي كنت أتناولها مخصصة بالفعل للأشخاص الذين يزيد وزنهم عن 220 رطلاً، وأنا في نطاق 110".
وروت لوتي أنها أدخلت للمستشفى بعدها بأيام وهي تعاني من الجفاف، وقالت: " كان أسوأ قرار اتخذته على الإطلاق، لذا هذا تحذير لأي شخص، من فضلك، إذا كنت تفكر في تناوله، فلا تتناوله، فهو لا يستحق ذلك على الإطلاق، أفضل أن أموت في أي يوم على أن أتناوله مرة أخرى، لقد جعلني أشعر بالغثيان الشديد، وتسبب لي في القيء المستمرة، وبالفعل فقدت 20 رطلاً لكن كان الأمر جنونياً، ليس صحياً أبداً".
وأضافت لوتي موس: "عندما كنت في السرير لمدة يومين، شعرت وكأنها النهاية. كنت أريد فقط التوقف عن تناول الدواء، لكنه ليس شيئاً يمكنك التوقف عنه ببساطة، فهو ليس مثل الحبوب التي لا تتناولها عندما تستيقظ في الصباح، إنه بالفعل داخل جسمك ونظامك. شعرت بمرض شديد، ولم أتمكن من الاحتفاظ بأي ماء أو طعام، لا سوائل ولا شيء. في النهاية، اضطررت للذهاب إلى المستشفى".
وتم تصنيع Ozempic، المعروف أيضًا باسم semaglutide، في الأصل لمرضى السكري من النوع 2 ولكن تم استخدامه على نطاق واسع لفقدان الوزن. وكالات
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