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طريقة أكل بذور الشيا بشكل صحيح لإنقاص الوزن

9/14/2024 3:34:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طريقة أكل بذور الشيا بشكل صحيح لإنقاص الوزن، إذ تحظى بشعبية واسعة نظراً لفوائدها الغذائية المتنوعة واعتمادها في أنظمة الرجيم.


تحتوي هذه البذور الصغيرة السوداء، التي تنتفخ عند وضعها في الماء، على الكثير من الألياف والسعرات الحرارية، وتمتاز بغناها بالبروتين والكثير من المعادن الأساسية، فما هي وصفات بذور الشيا؟

طريقة أكل بذور الشيا بشكل صحيح
يضيفها إلى الماء أو الغذاء الأشخاص الذين يرغبون بإنقاص وزنهم لما توفره من شعور بالامتلاء وبالتالي تقليل الشعور بالجوع، فما هو أفضل وقت لتناول بذور الشيا حتى تستفيدوا من فوائدها؟
إضافة إلى طريقة الماء هناك طرق أخرى لتناول بذور الشيا والتمتع بفوائدها الصحية مثل:
بودينغ الشيا:
ننقع البذور في الماء، ثم نضيف القليل من الحليب ويمكن تعديل كمية الشيا حتى الحصول على القوام الذي يناسبكم. كما يمكن إضافة نكهات مختلفة مثل الفانيليا أوالكاكاو أو ما تفضلونه إلى شيا بدوينج ثم زينوها بالمكسرات لتتناولها كوجبة فطور أو كحلوى.
مع الحساء:
من الممكن أن تكون بذور الشيا البديل الصحي للدقيق أو أيّ عامل تكثيف تستخدمونه في الحساء. بداية إنقعوا بعض بذور الشيا ثم أضيفوها إلى الحساء، لتحظوا بكثافة الحساء المطلوبة مدعومة بعناصر غذائية متنوعة.

ديتوكس:
يمكن إضافة بذور الشيا إلى زجاجة ماء“الديتوكس” ،وهو عبارة عن ماء للشرب يضاف إليه بعضاً من شرائح الليمون والخيار والأعشاب مع إضافة البذور لتنظيف الجسم من السموم.
مع الفطائر:
إضافة غنية للفطائر المنزلية، وذلك بعد نقع بذور الشيا بالماء ليتضاعف حجمها ولسهولة مزجها بالخليط.

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