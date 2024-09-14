طريقة أكل بذور الشيا بشكل صحيح لإنقاص الوزن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طريقة أكل بذور الشيا بشكل صحيح لإنقاص الوزن، إذ تحظى بشعبية واسعة نظراً لفوائدها الغذائية المتنوعة واعتمادها في أنظمة الرجيم.
تحتوي هذه البذور الصغيرة السوداء، التي تنتفخ عند وضعها في الماء، على الكثير من الألياف والسعرات الحرارية، وتمتاز بغناها بالبروتين والكثير من المعادن الأساسية، فما هي وصفات بذور الشيا؟
طريقة أكل بذور الشيا بشكل صحيح
يضيفها إلى الماء أو الغذاء الأشخاص الذين يرغبون بإنقاص وزنهم لما توفره من شعور بالامتلاء وبالتالي تقليل الشعور بالجوع، فما هو أفضل وقت لتناول بذور الشيا حتى تستفيدوا من فوائدها؟
إضافة إلى طريقة الماء هناك طرق أخرى لتناول بذور الشيا والتمتع بفوائدها الصحية مثل:
بودينغ الشيا:
ننقع البذور في الماء، ثم نضيف القليل من الحليب ويمكن تعديل كمية الشيا حتى الحصول على القوام الذي يناسبكم. كما يمكن إضافة نكهات مختلفة مثل الفانيليا أوالكاكاو أو ما تفضلونه إلى شيا بدوينج ثم زينوها بالمكسرات لتتناولها كوجبة فطور أو كحلوى.
مع الحساء:
من الممكن أن تكون بذور الشيا البديل الصحي للدقيق أو أيّ عامل تكثيف تستخدمونه في الحساء. بداية إنقعوا بعض بذور الشيا ثم أضيفوها إلى الحساء، لتحظوا بكثافة الحساء المطلوبة مدعومة بعناصر غذائية متنوعة.
ديتوكس:
يمكن إضافة بذور الشيا إلى زجاجة ماء“الديتوكس” ،وهو عبارة عن ماء للشرب يضاف إليه بعضاً من شرائح الليمون والخيار والأعشاب مع إضافة البذور لتنظيف الجسم من السموم.
مع الفطائر:
إضافة غنية للفطائر المنزلية، وذلك بعد نقع بذور الشيا بالماء ليتضاعف حجمها ولسهولة مزجها بالخليط.
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