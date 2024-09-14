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البيت الثقافي العربي يستضيف جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

9/14/2024 3:34:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم والدولي، استضاف الديوان- البيت الثقافي العربي في برلين، الفريق الإعلامي للجائزة، للتعريف بها وبأهدافها ورؤيتها وآلية الترشح لها، ودورها وإسهامها في تشجيع الترجمة، وفئاتها واللغات المشمولة في دوراتها عبر مسيرتها.
وقدمت الدكتورة حنان الفياض، المستشارة الإعلامية للجائزة، محاضرة تعريفية بالجائزة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الديوان الثاني للكتاب العربي في برلين.
واستعرضت الفياض في المحاضرة التي حملت عنوان "جائزة الشيخ حمد للترجمة.. عقد من الإنجاز"، مسيرة الجائزة. مبينة بالإحصائيات توزيع المشاركين بالجائزة في فئاتها المختلفة، ونسبة الدول الأعلى مشاركة؛ إذ فاز بالجائزة منذ انطلاقتها 214 فائزا يمثلون 48 دولة، وغطت الجائزة خلال عشر سنوات 37 لغة حول العالم.
وبينت الفياض قيمة تنوع اللغات المطروحة في كل موسم، وأشارت إلى المهنية والشفافية التي تتمتع بها لجان الجائزة، مما أكسبها مصداقية عالية في الأوساط الثقافية العالمية.
وتحدثت الفياض عن النشاط الإعلامي للترويج للجائزة ممثلا بالزيارات والجولات التعريفية، والندوات الوجاهية وعن بعد، واللقاءات والحوارات عبر وسائل الإعلام المتلفزة والمسموعة والورقية وغيرها.
وأثنت الفياض على جهود المترجمين الذين فازوا بالجائزة في دورتها الرابعة (2018)، عن أعمالهم في الترجمة بين اللغتين العربية والألمانية، أمثال "شتيفان فايدنر"، سمير جريس، "هارتموت فاندريش"، إبراهيم أبو هشهش، حسن صقر، فارس يواكيم، علي مصباح، نبيل الحفار و"بيرينيكيه ميتسلر".
وفي ختام حديثها وجهت الفياض الشكر للديوان- البيت الثقافي العربي وللهيئة الدبلوماسية في سفارة دولة قطر بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
بدورها، استعرضت د.امتنان الصمادي تاريخ الترجمة في الحضارة العربية الإسلامية، وبينت أثر قراءة الأعمال العالمية المترجمة إلى العربية على التنشئة الفكرية الحرة، مؤكدة دور الترجمة في مد جسور الثقافة ونشر الوعي، ونقل المعارف بين الشعوب.
وبحضور عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ورئيس مجلس أمناء الديوان- البيت الثقافي العربي، و"ميشائيل مولر"، النائب في البرلمان الألماني وعمدة ولاية برلين الأسبق، وعدد من الدبلوماسيين العرب والألمان، جاء افتتاح الدورة الثانية من معرض الديوان للكتاب العربي برعاية سفارة دولة قطر وبمشاركة 13 دار نشر ألمانية وأوربية وتركية، و77 دار نشر عربية، وحظيت دولة قطر بالمشاركة الكبرى، ممثلة بوزارة الثقافة، جامعة حمد بن خليفة، المركز العربي للأبحاث، وخمس دور نشر، وتجاوز عدد العناوين المعروضة 25 ألف عنوان.
واشتمل البرنامج الثقافي على فعاليات متنوعة، من أبرزها ندوة عن واقع الأدب في العالم العربي، شارك فيها الروائيان الجزائري واسيني الأعرج والقطري أحمد عبد الملك، وندوة عن الأدب الساخر في دراما الكوميديا السينمائية، إلى جانب ندوات عن واقع النشر الدولي والعربي، وسطوة الكتاب الإلكتروني، والترجمة العربية - الألمانية.. الراهن والتحديات، والترجمة الإلكترونية، شارك فيها عدد من المترجمين العرب والألمان مثل "غونتر أورت" مستشار الرئاسة الألمانية الذي يعد من أكبر المترجمين الألمان إلى العربية، سمير جريس و"شتيفان فايدنر"، عالما الدراسات الإسلامية الحائزين على جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن اللغة الألمانية العام 2018، إذ طرحت اللغة الألمانية لغة رئيسة ثانية إلى جانب الإنجليزية في تلك الدورة.
واختتمت فعاليات البرنامج، باستعراض الحياة الثقافية في دولة قطر بمشاركة المؤرخ القطري غانم سعد الحميدي والشاعر القطري عبد الحميد اليوسف.

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