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الأمن يلقي القبض على المقنع الذي أطلق النار بمقر انتخابي في معان

9/14/2024 3:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ** لجان التحقيق والمتابعة في فيديوهات إطلاق العيارات النارية تواصل عملها للوصول وإلقاء القبض على كل من أقدم على ذلك السلوك الخطر المهدد لحياة الاخرين في مختلف مناطق المملكة


قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن لجان التحقيق لمتابعة ما تم تداوله من فيديوهات وبلاغات لإطلاق العيارات النارية خلال الانتخابات البرلمانية قد باشرت بمتابعة فيديو جرى تداوله لشخص مقنع يقوم بإطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي بأحد المقار الانتخابية في محافظة معان.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ لجان التحقيق تمكنت من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من تحديد هوية الشخص وتحديد مكان وجوده لتقوم عندها قوة أمنيّة بمداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم وبوشرت التحقيقات معه.

وأشار الناطق الاعلامي إلى أن لجان التحقيق والمتابعة في فيديوهات إطلاق العيارات النارية تواصل عملها وتحقيقاتها في مختلف مناطق المملكة للوصول والقاء القبض على كل من أقدم على ذلك السلوك الخطر المهدد لحياة الآخرين واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم

MENAFN14092024000072011014ID1108673978

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