الأمن يلقي القبض على المقنع الذي أطلق النار بمقر انتخابي في معان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
** لجان التحقيق والمتابعة في فيديوهات إطلاق العيارات النارية تواصل عملها للوصول وإلقاء القبض على كل من أقدم على ذلك السلوك الخطر المهدد لحياة الاخرين في مختلف مناطق المملكة
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن لجان التحقيق لمتابعة ما تم تداوله من فيديوهات وبلاغات لإطلاق العيارات النارية خلال الانتخابات البرلمانية قد باشرت بمتابعة فيديو جرى تداوله لشخص مقنع يقوم بإطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي بأحد المقار الانتخابية في محافظة معان.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ لجان التحقيق تمكنت من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من تحديد هوية الشخص وتحديد مكان وجوده لتقوم عندها قوة أمنيّة بمداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم وبوشرت التحقيقات معه.
وأشار الناطق الاعلامي إلى أن لجان التحقيق والمتابعة في فيديوهات إطلاق العيارات النارية تواصل عملها وتحقيقاتها في مختلف مناطق المملكة للوصول والقاء القبض على كل من أقدم على ذلك السلوك الخطر المهدد لحياة الآخرين واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم
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