الكلالدة يقدم حلا مروريا ومعماريا للنقل والمرور بعمّان (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) قدم مستشار العمارة والتصميم الحضري الدكتور مراد الكلالده حلا مروريا ومعماريا للنقل والمرور بعمّان.

وقدم الكلالدة حلا مختلفا عن المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء بشر الخصاونة مؤخرا والقاضي بإنشاء جسر يربط صويلح بمرج الحمام مرفوع فوق شارع الملك عبد الله الثاني، والمعروف أيضاً بشارع المدينة الطبية وذلك بسبب صعوبة التنفيذ وارتفاع الكلفة والأثر البصري السيء على المباني القائمة على طول الشارع.

ولم يكتفي الدكتور الكلالده بالنقد المعماري والحضري، بل قدم حلا بديلا يناسب طبيعة عمّان الجبلية، حسب رأيه، ويضع الأساس لشبكة أنفاق تحت أرضية، تنقل حركة المركبات الى أسفل المدينة، تاركه المنسوب الأرضي للفراغات العامة والحدائق.



لقد جاء الحل المقدم للتخفيف من الأزمات المرورية المتفاقمة سنة بعد سنة بالعاصمة عمّان، وهو حل تخطيطي يستند الى عمل نفق بطول (10) كيلومترات يمر تحت شارع الملك عبد الله الثاني، وهو الشارع الأهم بالمملكة، والذي يحمل إسم ملك البلاد والذي لا يجوز أن يرتبط إسمه بالأزمات المرورية، بل يجب أن يكون محور تنموي حضاري يرفع من جودة الحياة بالمدينة.



النفق المقترح يبدأ من طلوع صافوط للقادمين من شمال المملكة، حتى دوار بيادر وادي السير، ويشكل المرحلة الأولى من شبكة أنفاق قابلة للتوسعة بشكل طولي بإتجاه طريق المطار، وبشكل عرضي متعامد على النفق الأساس، على طول وأسفل كل من شوارع الملكة رانيا العبد الله (شارع الجامعة) وشارع وصفي التل، وشارع مكة المكرمة، وشارع زهران من الدوار الثامن إلى الأول بالمراحل اللاحقة.



الحل المقترح، يمكن أن يطرح كفرصة إستثمارية وان يكون مدفوع الأجر مقابل الإستخدام Toll Road وهو مكون من نفقين متوازيين كل منها بقطر 10 متر للإبتعاد عن الأبنية القائمة على طرفي الشارع. وقد تم إستغلال التقاطعات القائمة مثل دوار الشعب أمام مجمع الأعمال لتكون محطة مركزية Stations يتم من خلالها تغيير الإتجاه ووسيلة النقل، ويمكن إستغلال المساحات داخل المحطات كمحلات تجارية تدر دخلاً على المطور، ويجري الوصول الى المناسيب المختلفة داخل المحطة من خلال أدراج عادية عريضة وكهربائية ومصاعد. وقد تم تسقف المحطة بقبة خرسانية تشكل معلم ومحطة إلتقاء بالمنسوب الأرضي مكان ما يعرف بدوار الشعب المقابل لمجمع الأعمال. القبة مصممة على نظام الخرسانة القشرية Shell التي تمنح الفراغ الداخلي إنارة وتهوية طبيعية من خلال الواجهات الكبيرة التي يؤمنها السقف المزود بفتحة علوية للتهوية.



المهم في هذا التصميم، أنه يشكل الأساس لشبكة أنفاق قابلة للتوسعة عبر الأجيال، ويمكن تنويع أنماط النقل فيها لتشمل القطارات الخفيفة والباصات بمختلف الأحجام والسيارات العامة والخاصة. كما أن التصميم يحافظ على جمالية المباني القائمة والمقترحة على طول هذا الشارع الحيوي، ولا يعطل المرور أثناء التنفيذ، ولا يعبث بحقوق التطوير الممنوحة للملاك من خلال مخطط عمّان الشمولي 2007 الذي صنف هذا الشارع كوريدور تكثيف عمراني.



إن طوبوغرافية مدينة عمّان الجبلية تسهل تنفيذ شبكة الأنفاق، لتصبح الحركة المرورية سفلية، والمساحات الأرضية للساحات العامة والحدائق. كما أنها تقلل من الإعتماد على السيارة الخاصة، وتنقذ عمّان من الإستعصاء المروري الذي باتت قريبة من الوصول اليه، في ظل التسهيلات الممنوحة لإقتناء السيارات.



وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور الكلالده، هو مهندس معماري ومصمم حضري لمشاريع كبرى بالأردن وخارجه، مثل مدينة معان الصناعية، والضاحية السكنية لشركات الفوسفات بمعان، وواحة الحجاج، والميناء البري بمعان، وقد تقدم بهذا الحل وساعده في الإظهار المعماري والفيديو التصويري، طلبة هندسة العمارة، مؤمن عناسوة ومحمد عقل مشكورين.





