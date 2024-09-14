المسكيك تؤكد عمق العلاقات المشتركة مع الاردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ايمان الفارس
أكدت سفارة المكسيك لدى عمان التقدم الكبير الذي شهدته العلاقة المشتركة بين الاردن والمسكيك، خلال فعالية أقامتها السفارة بمناسبة الذكرى ال 214 لاستقلال البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين، خلال الفعالية التي اكدت اهمية الذكرى ال 49 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تقدماً كبيراً، خاصة بعد توقيع اتفاقيات مهمة في قطاعات التعليم والجمارك والطيران.
وساهمت هذه الاتفاقيات في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتسهيل التبادل الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي، وتحسين العمليات الجمركية، وتعزيز الاتصال الجوي بين المكسيك والأردن.
وحضر الفعالية أعضاء الحكومة الأردنية والسلك الدبلوماسي المعتمد في البلاد وقادة الأعمال المحليين والدوليين، بالإضافة إلى أعضاء الجالية المكسيكية المقيمة في الأردن.
وخلال المناسبة، استمتع الحاضرون بعرض تمثيلي للثقافة المكسيكية، بما في ذلك الموسيقى التقليدية والمأكولات التي تستحضر التراث الثقافي الغني للمكسيك.
وكان أبرز ما في الحدث هو "صرخة دولوريس" التقليدية التي تحيي ذكرى الدعوة لبدء حرب الاستقلال في العام 1810.
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