المسكيك تؤكد عمق العلاقات المشتركة مع الاردن

MENAFN - Alghad Newspaper) ايمان الفارس

أكدت سفارة المكسيك لدى عمان التقدم الكبير الذي شهدته العلاقة المشتركة بين الاردن والمسكيك، خلال فعالية أقامتها السفارة بمناسبة الذكرى ال 214 لاستقلال البلاد.



وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين، خلال الفعالية التي اكدت اهمية الذكرى ال 49 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تقدماً كبيراً، خاصة بعد توقيع اتفاقيات مهمة في قطاعات والجمارك والطيران.



وساهمت هذه الاتفاقيات في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتسهيل التبادل الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي، وتحسين العمليات الجمركية، وتعزيز الاتصال الجوي بين المكسيك والأردن.



وحضر الفعالية أعضاء الحكومة الأردنية والسلك الدبلوماسي المعتمد في البلاد وقادة الأعمال المحليين والدوليين، بالإضافة إلى أعضاء الجالية المكسيكية المقيمة في الأردن.



وخلال المناسبة، استمتع الحاضرون بعرض تمثيلي للثقافة المكسيكية، بما في ذلك الموسيقى التقليدية والمأكولات التي تستحضر التراث الثقافي الغني للمكسيك.



وكان أبرز ما في الحدث هو "صرخة دولوريس" التقليدية التي تحيي ذكرى الدعوة لبدء حرب الاستقلال في العام 1810.