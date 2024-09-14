Sunday, 15 September 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفارة الباكستان لدى الأردن تؤكد الالتزام بالسلام والاستقرار الاقليمي

9/14/2024 3:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ايمان الفارس

اكد الملحق العسكري في سفارة باكستان لدى عمان، العقيد أمجد يعقوب راجا، أهمية يوم الدفاع والشهداء 2024، بالإضافة إلى مساهمة القوات المسلحة الباكستانية ووكالات إنفاذ القانون في الدفاع عن باكستان.

وفي كلمته بالمناسبة المذكورة أعلاه، أشاد سفير باكستان لدى الأردن وفلسطين، اللواء محمد أجمل إقبال (متقاعد)، بتضحيات القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون والمواطنين الباكستانيين الذين ضحوا بأرواحهم الثمينة من أجل أمن وسلامة باكستان. كما أكد على التزام الأمة الباكستانية بأكملها بالسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.


كما تم خلال ذكرى يوم الدفاع والشهداء الباكستاني 2024، عرض فيلم وثائقي خاص بالمناسبة خلال الحدث، حيثنظمت السفارة حفل استقبال خاص في فندق كراون بلازا، عمان مساء امس الخميس، وحضره دبلوماسيون من النظام، ووزير الدفاع السابق أميرو ديري ول، وغيرهم من الأردنيين البارزين من مختلف قطاعات المشهد السياسي الأردني.

MENAFN14092024000072011014ID1108673975

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث