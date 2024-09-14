سفارة الباكستان لدى الأردن تؤكد الالتزام بالسلام والاستقرار الاقليمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ايمان الفارس
اكد الملحق العسكري في سفارة باكستان لدى عمان، العقيد أمجد يعقوب راجا، أهمية يوم الدفاع والشهداء 2024، بالإضافة إلى مساهمة القوات المسلحة الباكستانية ووكالات إنفاذ القانون في الدفاع عن باكستان.
وفي كلمته بالمناسبة المذكورة أعلاه، أشاد سفير باكستان لدى الأردن وفلسطين، اللواء محمد أجمل إقبال (متقاعد)، بتضحيات القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون والمواطنين الباكستانيين الذين ضحوا بأرواحهم الثمينة من أجل أمن وسلامة باكستان. كما أكد على التزام الأمة الباكستانية بأكملها بالسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما تم خلال ذكرى يوم الدفاع والشهداء الباكستاني 2024، عرض فيلم وثائقي خاص بالمناسبة خلال الحدث، حيثنظمت السفارة حفل استقبال خاص في فندق كراون بلازا، عمان مساء امس الخميس، وحضره دبلوماسيون من النظام، ووزير الدفاع السابق أميرو ديري ول، وغيرهم من الأردنيين البارزين من مختلف قطاعات المشهد السياسي الأردني.
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