سفارة الباكستان لدى الأردن تؤكد الالتزام بالسلام والاستقرار الاقليمي

MENAFN - Alghad Newspaper) ايمان الفارس

اكد الملحق العسكري في سفارة باكستان لدى عمان، العقيد أمجد يعقوب راجا، أهمية يوم الدفاع والشهداء 2024، بالإضافة إلى مساهمة القوات المسلحة الباكستانية ووكالات إنفاذ القانون في الدفاع عن باكستان.

وفي كلمته بالمناسبة المذكورة أعلاه، أشاد سفير باكستان لدى الأردن وفلسطين، اللواء محمد أجمل إقبال (متقاعد)، بتضحيات القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون والمواطنين الباكستانيين الذين ضحوا بأرواحهم الثمينة من أجل أمن وسلامة باكستان. كما أكد على التزام الأمة الباكستانية بأكملها بالسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.



كما تم خلال ذكرى يوم الدفاع والشهداء الباكستاني 2024، عرض فيلم وثائقي خاص بالمناسبة خلال الحدث، حيثنظمت السفارة حفل استقبال خاص في فندق كراون بلازا، عمان مساء امس الخميس، وحضره دبلوماسيون من النظام، ووزير الدفاع السابق أميرو ديري ول، وغيرهم من الأردنيين البارزين من مختلف قطاعات المشهد السياسي الأردني.