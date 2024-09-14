تعرفوا على أسعار الضريبة الجديدة للمركبات والدخان في الأردن



وتهدف التعديلات إلى تقليل الفجوة بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقل من الضريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.

وبدأ العمل بالأسعار الجديدة من الخميس بعد نشر نظام الضريبة الخاصة رقم 62 لسنة 2024 في الجريدة الرسمية.

































