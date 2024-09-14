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الإنتخابات النيابية تحمل رسائل سياسية للداخل والخارج

9/14/2024 3:34:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ممدوح سليمان العامري

تُعد الانتخابات النيابية لعام 2024 محطة مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية، إذ اتسمت بالشفافية والنزاهة، مما يعكس التزام القيادة الأردنية بتعزيز عملية انتخابية تعبر عن إرادة الشعب وخياراته في اختيار ممثليه في مجلس النواب. هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتعهد جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته الموجهة لرئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في عام 2021، والتي أكدت على أهمية الشفافية والعدالة كقيم أساسية للعملية الانتخابية.

جلالة الملك عبدالله الثاني، وخلال اجتماعه بمسؤولين معنيين بالعملية الانتخابية، أكد أن الأردن اليوم أقوى، وأنه يمضي بثقة ونجاح على الرغم من التحديات التي تواجهه. وبين جلالته أن الانتخابات النيابية لعام 2024 هي نقطة انطلاق لتطبيق مسار التحديث السياسي، وأن نجاح هذا المسار يتطلب تعاونًا جماعيًا من جميع الأطراف.

أظهرت نتائج الانتخابات النيابية لهذا العام نضجًا سياسيًا واضحًا، يعكس البيئة الديمقراطية والنزاهة التي صاحبت العملية الانتخابية في جميع مراحلها. ورغم التحديات التي تواجه الأردن، وأهمها العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة، والأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة، إلا أن هذه الانتخابات جاءت في توقيت يعزز من أهمية وجود مجلس نواب قوي وقادر على تقديم حلول للأزمات الداخلية والخارجية.

من بين النتائج التي أفرزتها الانتخابات، كان فوز جبهة العمل الإسلامي بـ31 مقعدًا في مجلس النواب، وهذا الفوز لا يمثل بأي حال من الاحوال تهديدًا للدولة أو لمصالحها، بل يعكس قدرة النظام السياسي الأردني على استيعاب جميع التيارات السياسية، ويؤكد أن التعددية السياسية جزء لا يتجزأ من بنية النظام. كما أن هذا الفوز يشكل رسالة للخارج مفادها أن الأردن يمتلك معارضة سياسية داخلية قادرة على التأثير، خاصة في قضايا مصيرية مثل القضية الفلسطينية التي تعد أولوية قصوى بالنسبة للأردن على مستوى القيادة والحكومة والشعب.

المرحلة المقبلة تتطلب من النواب الجدد، سواء من جبهة العمل الإسلامي أو الأحزاب الأخرى والمستقلين، العمل بروح واحدة وتعاون، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق المصالح الحزبية الضيقة. إن الحفاظ على استقرار الأردن والدفاع عن قضاياه الأساسية، ومواجهة التحديات الإقليمية، يستدعي وجود مجلس نواب منظم وقوي يعمل من أجل تحقيق المصالح الوطنية للدولة.

يمكن القول إن هذه الانتخابات لم تكن مجرد محطة انتخابية عابرة، بل لحظة تاريخية أعادت بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة على أسس من النزاهة والشفافية، حيث تعكس هذه الانتخابات تحولًا جوهريًا في كيفية إدارة العملية السياسية والتفاعل بين الدولة والمجتمع، وتجسد التزامًا عميقًا من جانب القيادة الأردنية بتحقيق تطلعات الشعب وتعزيز ثقتهم في النظام السياسي، هذه الثقة التي ستشجع على المزيد من المشاركة السياسية الفعالة، مما يمهد لمستقبل سياسي أكثر إشراقًا للأردن.

ختامًا أقول، الانتخابات النيابية لعام 2024 أرسلت رسائل قوية إلى الداخل والخارج، مفادها أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يسير بخطى ثابتة واثقة نحو تعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ الديمقراطية، والاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية بروح من الوحدة والحرية والكرامة.

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