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المستقلة للانتخاب: لا إجراء بحق المرشح النيابي الذي صدر بحقه قرار من صلح عمان

9/14/2024 3:34:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة لـ "الغد" إن الهيئة ليس لديها إجراء بحق المرشح النيابي الذي نجح في الانتخابات النيابية والذي تبين أن هناك قرار صادر بحقه من قبل محكمة صلح عمان.
وأضاف الرواشدة إلى أن الهيئة لم يتم إبلاغها باتخاذ أي اجراء وليس هناك إجراء بحق النائب المرشح إلا بقرار قضائي قطعي.

وقال مصدر قانوني لـ"الغد" فضل عدم الكشف عن اسمه أن الهيئة المستقلة للانتخاب ليست مخولة باتخاذ إجراء بحق النائب الصادر بحقه قرار قضائي في محكمة صلح عمان ذلك لأنه لم يصدر قرار بحقه من محكمة الاستئناف بعد.

وأضاف أنه عند صدور حكم من محكمة الاستئناف القضاء سيبلغ مجلس النواب باتخاذ اجراء بحق النائب.

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