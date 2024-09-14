المستقلة للانتخاب: لا إجراء بحق المرشح النيابي الذي صدر بحقه قرار من صلح عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة لـ "الغد" إن الهيئة ليس لديها إجراء بحق المرشح النيابي الذي نجح في الانتخابات النيابية والذي تبين أن هناك قرار صادر بحقه من قبل محكمة صلح عمان.
وأضاف الرواشدة إلى أن الهيئة لم يتم إبلاغها باتخاذ أي اجراء وليس هناك إجراء بحق النائب المرشح إلا بقرار قضائي قطعي.
وقال مصدر قانوني لـ"الغد" فضل عدم الكشف عن اسمه أن الهيئة المستقلة للانتخاب ليست مخولة باتخاذ إجراء بحق النائب الصادر بحقه قرار قضائي في محكمة صلح عمان ذلك لأنه لم يصدر قرار بحقه من محكمة الاستئناف بعد.
وأضاف أنه عند صدور حكم من محكمة الاستئناف القضاء سيبلغ مجلس النواب باتخاذ اجراء بحق النائب.
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