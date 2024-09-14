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رشقة صاروخية من لبنان تستهدف الجليل الأعلى

9/14/2024 3:33:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن دفعة صاروخية من لبنان استهدفت عددا كبيرا من مناطق غير مخلاة من السكان بالجليل الأعلى، صباح السبت.
وذكرت القناة 11 الإسرائيلية أن نحو 20 صاروخا أطلقت صباح اليوم على منطقة صفد من جنوب لبنان، بدون تسجيل إصابات.

وأشارت القناة إلى سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة بروش بينا وشمال بحيرة طبريا بالجليل الأعلى واندلاع حرائق.

من جانبه، نقل موقع معاريف أن نحو 60 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه صفد وطبريا في الجليل الأعلى منذ الليلة الماضية.

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