رشقة صاروخية من لبنان تستهدف الجليل الأعلى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل
إعلام إسرائيلية، بأن دفعة صاروخية من لبنان استهدفت عددا كبيرا من مناطق غير
مخلاة من السكان بالجليل الأعلى، صباح السبت.
وذكرت القناة 11
الإسرائيلية أن نحو 20 صاروخا أطلقت صباح اليوم على منطقة صفد من جنوب لبنان، بدون
تسجيل إصابات.
وأشارت القناة إلى
سقوط صواريخ
في مناطق مفتوحة بروش بينا وشمال بحيرة طبريا بالجليل الأعلى واندلاع
حرائق.
من جانبه، نقل
موقع معاريف أن نحو 60 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه صفد وطبريا في الجليل الأعلى
منذ الليلة الماضية.
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