وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا": "انتقل إلى رحمة الله تعالى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح".



وأضافت أن "الفقيد من مواليد عام 1942، تدرّج في عدة مناصب منذ العام 1968".



ومن المناصب التي تدرّج بها الشيخ جابر، محافظ حولي ثم الأحمدي، قبل أن يتولى عددا من الوزارات منها الشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام والداخلية والدفاع، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.



وفي نوفمبر 2011 عُيّن الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء واستمر في منصبه حتى عام 2019.-(الأناضول)