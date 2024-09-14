وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفي رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح، السبت، عن عمر يناهز 82 عامًا.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا": "انتقل إلى رحمة الله تعالى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح".
وأضافت أن "الفقيد من مواليد عام 1942، تدرّج في عدة مناصب منذ العام 1968".
ومن المناصب التي تدرّج بها الشيخ جابر، محافظ حولي ثم الأحمدي، قبل أن يتولى عددا من الوزارات منها الشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام والداخلية والدفاع، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.
وفي نوفمبر 2011 عُيّن الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء واستمر في منصبه حتى عام 2019.-(الأناضول)
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