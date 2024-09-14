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نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال عبر اعتداء بسكين

9/14/2024 3:33:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرض رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، لإصابات طفيفة بالسلاح الأبيض، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الرئاسة في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي والحافل تاريخه بالانقلابات.

وأفاد المصدر المقرب من الرئاسة، لوكالة (أ ف ب)، طلب عدم كشف اسمه، بأنّ "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة".

وأوضح المصدر أن منفذ الهجوم "عنصر في الدرك" دخل السلك عام 2022، فيما لم تتوفر أي تفاصيل إضافية بشأن ظروف الهجوم أو دوافع المهاجم.


بدورها، قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة أحمد، إنّ الرئيس غزالي عثماني أُصيب بجروح طفيفة في اعتداء بسكين، لافتةً إلى أنّ الشخص الذي هاجم رئيس جزر القمر قيد الاعتقال.


يذكر أن غزالي عثماني البالغ 65 سنة، وهو رئيس أركان سابق، وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري، وانتخب لولاية جديدة في كانون الثاني/يناير الماضي في استحقاق شككت المعارضة بنتائجه وأعقبته تظاهرات دامية استمرت يومين.


ويتهمه معارضوه بأنه يتبع نهجاً استبدادياً في الأرخبيل البالغ عدد سكانه 870 ألف نسمة. وكالات

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