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الأسد يعين رئيسا جديدا للحكومة السورية.. فمن هو؟

9/14/2024 3:33:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر الرئيس السوري بشار الأسد -اليوم السبت- مرسوما يقضي بتكليف محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحسين عرنوس.


وعقد الأسد أمس اجتماعا مع القيادة المركزية لحزب البعث الحاكم في سوريا تناول تكليف رئيس لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة.


ومن المقرر إعلان التشكيلة الحكومية خلال الأيام القادمة على أن تقدم بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب السوري في 25 من الشهر الجاري.


والجلالي (55 عاما) حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، و حاصل على دكتوراه في الهندسة المدنية بتخصص إدارة التشييد من جامعة عين شمس المصرية عام 2000 وماجستير علوم في الهندسة المدنية من الجامعة ذاتها في مصر.


وشغل منصب وزير الاتصالات والتقانة بين 2014 و2016، ويشغل منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة منذ 11 سبتمبر/أيلول 2023، وهو أستاذ مساعد في جامعة دمشق.


ويخضع الجلالي لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 بسبب مشاركته في "المسؤولية عن القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين".


وستحلّ الحكومة الجديدة محل أخرى انتهت ولايتها وتتولى مهام تصريف الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في منتصف يوليو/تموز.

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