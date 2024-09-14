Sunday, 15 September 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات: لن ندعم اليوم التالي من حرب غزة دون قيام دولة فلسطينية

9/14/2024 3:33:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان السبت، أن بلاده "غير مستعدة" لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة من دون قيام دولة فلسطينية.

جاء ذلك وفق منشور نشره عبر صفحته الرسمية على "إكس".

MENAFN14092024000072011014ID1108673961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث