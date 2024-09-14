الإمارات: لن ندعم اليوم التالي من حرب غزة دون قيام دولة فلسطينية

الإمارات: لن ندعم اليوم التالي من حرب غزة دون قيام دولة فلسطينية
التاريخ
9/14/2024 3:33:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير
الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان السبت، أن بلاده "غير مستعدة" لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة من دون قيام دولة فلسطينية.
جاء ذلك وفق منشور نشره عبر صفحته الرسمية على "إكس".
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