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الصفدي ونظيرته السويدية يبحثان سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين

9/14/2024 3:33:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمّان- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستينرجارد، هنأها خلاله على توليها مسؤولياتها الجديدة وبحث معها سبل تعزيز علاقات الصداقة القوية بين البلدين.

وأكد الصفدي وستينرجارد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستمرار العمل معاً لتطوير التعاون والتنسيق.

وبحث الوزيران التحضيرات لمؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (الأنروا) الذي سينظمه البلدان لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

وأكد الصفدي أهمية الشراكة مع السويد في جهود دعم الوكالة التي تحتاج دعماً دولياً ثابتاً ومستمراً لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب وخفض التصعيد في الضفة الغربية وفي المنطقة.

وكان الأردن والسويد بدأ تنظيم مؤتمرات مشتركة لدعم الوكالة منذ العام ٢٠١٧ وعقدت ثمانية مؤتمرات برئاسة مشتركة بين البلدين.

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