الصفدي ونظيرته السويدية يبحثان سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمّان- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستينرجارد، هنأها خلاله على توليها مسؤولياتها الجديدة وبحث معها سبل تعزيز علاقات الصداقة القوية بين البلدين.
وأكد الصفدي وستينرجارد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستمرار العمل معاً لتطوير التعاون والتنسيق.
وبحث الوزيران التحضيرات لمؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (الأنروا) الذي سينظمه البلدان لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.
وأكد الصفدي أهمية الشراكة مع السويد في جهود دعم الوكالة التي تحتاج دعماً دولياً ثابتاً ومستمراً لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.
وبحث الوزيران الجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب وخفض التصعيد في الضفة الغربية وفي المنطقة.
وكان الأردن والسويد بدأ تنظيم مؤتمرات مشتركة لدعم الوكالة منذ العام ٢٠١٧ وعقدت ثمانية مؤتمرات برئاسة مشتركة بين البلدين.
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