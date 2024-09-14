Sunday, 15 September 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليفربول يسقط أمام نوتنغهام وهالاند يقود سيتي إلى تجاوز برنتفورد

9/14/2024 3:33:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاز مانشستر سيتي 2-1 على ضيفه برنتفورد يوم السبت ليواصل بدايته المثالية للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل إرلينغ هالاند ثنائية عقب أسرع هدف في الموسم من الفريق الزائر.

حقق برنتفورد بداية مثالية عندما افتتح يوان ويسا التسجيل بعد 22 ثانية من انطلاق المباراة ليصعق الجماهير في ملعب الاتحاد لكن هالاند أدرك التعادل في الدقيقة 20 حين سجل من زاوية ضيقة.

ثم جعل هالاند النتيجة 2-1 عندما وصلته كرة طويلة من إيدرسون ليتفوق المهاجم النرويجي على المدافع إيثان بينوك ويضع الكرة فوق الحارس مارك فليكن محرزا هدفه التاسع هذا الموسم.

وبينما كان هالاند يبحث عن الهدف الثالث الذي كان سيجعله أول لاعب يسجل ثلاثية في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز قام فليكن بعدة تصديات رائعة ليحرم هداف الدوري من تسجيل المزيد من الأهداف لكن سيتي حسم النقاط الثلاث.

وفجر فريق نوتنغهام فورست مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه ليفربول بنتيجة 1-صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.
سجل كالوم هودسون أودوي الهدف الوحيد في الدقيقة 72 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

وحقق نوتنغهام فورست أول فوز له في ملعب أنفيلد منذ 55 عاما، حيث يعود آخر انتصار له في معقل ليفربول لعام 1969.

MENAFN14092024000072011014ID1108673959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث