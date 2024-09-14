ليفربول يسقط أمام نوتنغهام وهالاند يقود سيتي إلى تجاوز برنتفورد

MENAFN - Alghad Newspaper)حقق برنتفورد بداية مثالية عندما افتتح يوان ويسا التسجيل بعد 22 ثانية من انطلاق المباراة ليصعق الجماهير في ملعب الاتحاد لكن هالاند أدرك التعادل في الدقيقة 20 حين سجل من زاوية ضيقة.ثم جعل هالاند النتيجة 2-1 عندما وصلته كرة طويلة من إيدرسون ليتفوق المهاجم النرويجي على المدافع إيثان بينوك ويضع الكرة فوق الحارس مارك فليكن محرزا هدفه التاسع هذا الموسم.وبينما كان هالاند يبحث عن الهدف الثالث الذي كان سيجعله أول لاعب يسجل ثلاثية في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز قام فليكن بعدة تصديات رائعة ليحرم هداف الدوري من تسجيل المزيد من الأهداف لكن سيتي حسم النقاط الثلاث.

وفجر فريق نوتنغهام فورست مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه ليفربول بنتيجة 1-صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.

سجل كالوم هودسون أودوي الهدف الوحيد في الدقيقة 72 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.



وحقق نوتنغهام فورست أول فوز له في ملعب أنفيلد منذ 55 عاما، حيث يعود آخر انتصار له في معقل ليفربول لعام 1969.