ليفربول يسقط أمام نوتنغهام وهالاند يقود سيتي إلى تجاوز برنتفورد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاز مانشستر سيتي 2-1 على ضيفه برنتفورد يوم السبت ليواصل بدايته المثالية للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل إرلينغ هالاند ثنائية عقب أسرع هدف في الموسم من الفريق الزائر.
حقق برنتفورد بداية مثالية عندما افتتح يوان ويسا التسجيل بعد 22 ثانية من انطلاق المباراة ليصعق الجماهير في ملعب الاتحاد لكن هالاند أدرك التعادل في الدقيقة 20 حين سجل من زاوية ضيقة.
ثم جعل هالاند النتيجة 2-1 عندما وصلته كرة طويلة من إيدرسون ليتفوق المهاجم النرويجي على المدافع إيثان بينوك ويضع الكرة فوق الحارس مارك فليكن محرزا هدفه التاسع هذا الموسم.
وبينما كان هالاند يبحث عن الهدف الثالث الذي كان سيجعله أول لاعب يسجل ثلاثية في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز قام فليكن بعدة تصديات رائعة ليحرم هداف الدوري من تسجيل المزيد من الأهداف لكن سيتي حسم النقاط الثلاث.
وفجر فريق نوتنغهام فورست مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه ليفربول بنتيجة 1-صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.
سجل كالوم هودسون أودوي الهدف الوحيد في الدقيقة 72 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.
وحقق نوتنغهام فورست أول فوز له في ملعب أنفيلد منذ 55 عاما، حيث يعود آخر انتصار له في معقل ليفربول لعام 1969.
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