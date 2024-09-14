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المجلس العشرون.. ومواجهة التحديات

9/14/2024 3:33:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. ابراهيم بدران تم إنجاز الانتخابات النيابية للمجلس النيابي العشرين بشكل أقنع الجميع بنزاهة الانتخاب، وحيادية المؤسسات الرسمية، والتزام الجمهور بالقواعد المناسبة التي وضعتها الهيئة المستقلة للانتخابات، والأمن والهدوء الذي سهرت عليه كوادر الأمن العام.
واليوم أصبح المواطن أمام مجلس نيابي يختلف في أشخاصه وفي بنائه عن المجالس السابقة. فالجسم الأكبر من المجلس، 104 نواب هم وهن حزبيون وحزبيات ويشكلون ثلاثة أرباع المجلس، وينتمون إلى عشرة أحزاب. وبالتالي فإن الصفة الفردية لأعضاء المجلس (مع الاحترام للجميع) تراجعت لتحل محلها الصفة الجمعية. وهذا يضع على المجلس مسؤولية كبيرة، لإثبات أن هذه الأحزاب قادرة على العمل ومن ثم التآلف والتكتل والتشارك في الجهود لما فيه مصلحة الوطن من جانب، ولإقناع المواطن بأن العمل الحزبي حين يكون مسؤولا ومنتجا وبعيدا عن الشعبوية يعود بالفائدة على الوطن بأكمله من جانب ثان، ولتجسير فجوة الثقة بين المواطن وبين مجلس النواب من جانب ثالث. تلك الفجوة التي اتسعت وتعمقت خلال المجالس السابقة بسبب ضعف الأداء وارتجالية التفاعل مع الأحداث بعيدا عن الدراسة وآراء الخبراء وتركيزا على تبادل المنافع والاستنفاع. صحيح أن المال "الرمادي" لعب دورا لدى البعض من أحزاب في القوائم العامة والأفراد في القوائم المحلية من خلال ترتيب القائمة الانتخابية ولكن ذلك الخلل هو مسؤولية تلك الأحزاب أو الأفراد بذواتهم وليس الجهاز الحكومي. ولتحقيق تجسير فجوة الثقة، وليكن المجلس العشرون ركنا يمكن البناء عليه فإنه مطالب بالتركيز على القضايا الرئيسية التي يواجهها الأردن، ويكون شريكا فاعلا في متابعة ومراقبة وتطوير الحلول لها.
وفي مقدمة هذه القضايا يمكن الاشارة إلى ما يلي:
اولا: المسار الاقتصادي. إذ دأبت الإدارات المتعاقبة على النظر إلى الاقتصاد الأردني أنه بالضرورة اقتصاد ريعي خدمي لا يتحرك إلا من خلال المساعدات والمنح والقروض والاستثمار من الخارج، بدلا من أن تنظر إليه باعتباره "اقتصادا إنتاجيا أساسه العمل والإنتاج الحديث في جميع القطاعات". وكان معدل النمو الاقتصادي متواضعاً وفي حدود 2.5 %، ومع هذا لم تأخذ الحكومات المتعاقبة منهاج تصنيع الاقتصاد الوطني كمسار اقتصادي دائم. ولذلك تصاعدت المديونية بشكل مطرد، رغم الأرقام النسبية الطفيفة المطمئنة بين حين وآخر. وأغفلت الحكومات أهمية "الاستثمار الوطني الجمعي" سواء في المشاريع الكبيرة الإستراتيجية كالمياه والنقل والطاقة والسكة الحديد أو في المشاريع المتوسطة كالصناعات الكيميائية
الكهروميكانيكية والإلكترونيات وغيرها الكثير. ولذا بقيت معظم المشاريع بعيدة عن المحافظات ولم يتم الافادة من العقول والمهارات الأردنية والصناعات الكبرى لدينا والمؤسسات المالية لتكون قاطرة لعملية تصنيع الاقتصاد . ومن هنا يتساءل المواطن: "هل يستطيع مجلس النواب الجديد أن يعمل بالتعاون مع الحكومة ومختلف المؤسسات والأحزاب باتجاه تصحيح المسار؟
ثانياً: الفقر والبطالة. و"هذه عناوين مؤلمة للمواطن" لا يجوز تجاهلها، أو الاقتناع بتحسينات نسبية طفيفة فيها. وقد جاءت نتيجة للمسار الريعي والتركيز على المستثمر من الخارج. فإن تستمر البطالة لعدة سنوات في حدود 20 % والفقر في حدود 24 % فهذا أمر لا يجوز الاستهانة به أبدا. فلا نجد مصانع صغيرة أو متوسطة في القرى والأرياف، والتي تعاني من التأثيرات السلبية للتغير المناخي وقلة الامطار على الزراعة. فهل يمكن لمجلس النواب ان يدفع باتجاه إعطاء الفرصة لتخفيض البطالة في المحافظات وتخفيف حدة الفقر دون ان يهجر الشباب قراهم وبلداتهم؟
ثالثاً: الموضوع السياسي. في إطار العدوان الإسرائيلي الهجمي على غزة والضفة الغربية، راح قادة الاحتلال يهددون بتهجير السكان إلى مصر والأردن، ويرسمون الخرائط كما يتخيلونها. وكان للملك بل وللأردن موقف حاسم برفض ذلك. وفي مجال السياسة الخارجية فإن الأردن وبقيادة جلالة الملك أوضح للعالم حقيقة ما يجرى ولم يترك فرصة دبلوماسية لصالح القضية الفلسطينية إلا وكان طرفا فاعلا فيها. ومع هذا، فإن غدر الاحتلال قائم في كل لحظة. وهذا يستدعي العمل على المواجهة السياسية العاقلة والحازمة في نفس الوقت. فهل يمكن أن يكون للمجلس دور فاعل مع البرلمانات العربية والدولية من جانب والدفع والمساهمة في تقوية وتمتين الجبهة الداخلية، وشد النسيج الوطني من جانب ثان، حتى لا ينجح الاحتلال في اختراق الحاجز الوطني الصلب بكل ما يلزم ذلك من يقظة وإعلام مستنير وثقافة واعية وتأهيل للشباب ليكونوا سنداً لقوى الجيش العربي والقوى الأمنية الذين يحتلون مكانة التقدير والاحترام في ضمير كل مواطن؟
رابعاً: مراجعة التشريعات. فقد صدرت بعض القوانين والتشريعات والاتفاقيات التي أثبت تطبيقها انها بحاجة إلى المراجعة والتعديل أو التغيير، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية وضريبة الدخل للشركات والبنوك والتي لا تتحرك تصاعدياً حسب أرباحها وفق الدستور ومعالجة المال الرمادي في الانتخابات وغير ذلك. فهل يمكن للمجلس أن يتعاون مع الحكومة في تعميم وتعميق المزيد من العدل والانصاف ليشعر كل مواطن بأن مصالح الوطن والمواطن مأخوذة بعين الاعتبار؟
لا نستطيع إلا أن ننظر بأمل وتفاؤل ورضا باتجاه المجلس الجديد ليكون نموذجاً جديدا يقوم على البرامج الحزبية الصادقة والقائمة على العلم والخبرة والعمل الجمعي والتي سيحاسب المجلس
والأحزاب عليها في الانتخابات القادمة، وليشجعوا الجميع على التعاون ويشجعوا الشباب على العمل الحزبي والانخراط في صناعة المستقبل لوطنهم الذي يحبون.

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