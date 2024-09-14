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مانشستر سيتي ينفرد بصدارة البريميرليج.. وليفربول يتلقى أول هزيمة

9/14/2024 3:33:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - لعب النجم النرويجي إيرلينج هالاند، دور البطولة كعادته، بعدما قاد مانشستر سيتي لقلب تأخره أمام برينتفورد إلى فوز بنتيجة 2-1 أمس، في رابع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم برينتفورد بهدف بعد مرور 22 ثانية فقط على بداية اللقاء برأسية يوان ويسا، قبل أن يسجل هالاند، هدفين متتاليين (19 و32).
وبهذه النتيجة، حافظ السيتي على العلامة الكاملة بوصوله للنقطة 12، ليتربع على عرش الصدارة، فيما توقف برينتفورد عند 6 نقاط في المركز السابع.
على "ستاد الاتحاد"، حافظ سيتي على سجله المثالي هذا الموسم وتجنب هزيمة أولى في الدوري على ملعبه في آخر 22 مباراة وتحديدا منذ السقوط أمام برنتفورد بالذات 1-2 في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، وذلك بفضل هالاند الذي خاض اللقاء رغم وضعه النفسي بسبب وفاة صديق مقرب جدا من العائلة.
وبفضل هدفي النرويجي، بقي فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا الوحيد بالعلامة الكاملة، وذلك نتيجة سقوط ليفربول.
ولم تكن البداية سهلة على سيتي، إذ وجد نفسه متخلفا بعد 22 ثانية فقط عندما لعب الإيرلندي نايثن كولينز كرة عرضية حولها الألماني فيتالي يانيلت برأسه، فأخطأ جون ستونز في اعتراضها وحرم في الوقت ذاته زميله الحارس البرازيلي إيدرسون من الوصول إليها لتجد الكونغولي يوان ويسا الذي حولها برأسه في الشباك.
وكاد برينتفورد أن يضيف الثاني لولا تألق إيدرسون في صد تسديدة كولينز (9)، لكن هالاند كان على الموعد وأدرك التعادل لسيتي بهدفه السابع في أربع مباريات، وذلك حين وصلته الكرة داخل المنطقة عن طريق الخطأ بعدما حاول الدنماركي كريستيان نورجارد أن يفتكها من البلجيكي كيفن دي بروين، فسددها في الشباك بمساعدة المدافع الجامايكي إيثان بينوك الذي تحولت منه الكرة إلى شباك فريقه (20)، رافعا رصيده الإجمالي إلى 98 هدفا بألوان الـ"سيتيزينز".
ورفع النرويجي اصبعه نحو السماء، ليهدي الهدف إلى صديق العائلة إيفار إيجيا واشبين والده ألف - إينج الذي فارق الحياة عن 59 عاما.
ومن كرة وصلته مباشرة من إيدرسون، عزّز هالاند سجله التهديفي الرائع بهدف ثان في اللقاء وضع به سيتي في المقدمة بعدما انطلق من قبل منتصف الملعب ليستقبل تمريرة الحارس البرازيلي عند مشارف منطقة الجزاء، فتقدم بالكرة قبل أن يسددها من فوق الحارس الهولندي مارك فليكين (32).
ورغم الضغط الكبير الذي فرضه فريق جوارديولا في الشوط الثاني من اللقاء، بقيت النتيجة على حالها ليحقق سيتي الأهم بنيله النقاط الثلاث قبل الاستحقاقين الكبيرين على أرضه الأربعاء ضد إنتر الإيطالي في بداية مشواره في دوري الأبطال بحلته الجديدة، والأحد ضد أرسنال وصيفه في المرحلة المقبلة.
وعلى "أنفيلد"، حقق نوتنجهام فورست مفاجأة كبرى بإسقاطه ليفربول في معقله للمرة الأولى في الدوري منذ 15 شباط (فبراير) 1969 (0-2 في دوري الدرجة الأولى)، ملحقا بالمدرب الجديد الهولندي أرني سلوت الهزيمة الأولى له مع "الحمر"، بعدما بدأ مشواره كخلف للألماني يورجن كلوب بثلاثة انتصارات متتالية.
ويدين نوتنغهام بفوزه الثاني للموسم إلى البديل كالوم هادسون-أودوي الذي سجل الهدف في الدقيقة 72 إثر هجمة مرتدة سريعة وتسديدة رائعة من مشارف منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من السويدي أنتوني إيلانجا.
وعلق الحارس البرازيلي لليفربول أليسون على الهزيمة بالقول "كان أمرا مؤسفا، أن تخسر النقاط على أرضك ليس بالشيء الجيد لكن كل ما أراده منافسنا لليوم هو أن يدافع ولعب الكرات الطويلة. منحناهم الفرصة بسهولة حين سجلوا، كان دفاعا سيئا من جانبنا".
ورأى أن "كل الفرص التي حصلنا عليها لم تكن واضحة بما فيه الكفاية ودافعوا (نوتنجهام) بشكل رائع. لقد رموا بأنفسهم أمام الكرة".
أما سلوت، فقال "النتيجة محبطة جدا ولا يمكننا أن نكون راضين عن الطريقة التي سارت بها المباراة... ما علينا فعله هو النظر إلى أنفسنا وحسب. يجب أن نكون أفضل... قراراتنا والطريقة التي نفذنا بها (الهجمات) لم تكن جيدة بما يكفي".
وعاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بفوزه على مضيفه ساوثمبتون المنقوص 3-0.
سجّل أهداف "الشياطين الحمر" الهولندي ماتيس دي ليخت (35) وماركوس راشفورد (41) والبديل الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو (90+6).
وكان بالإمكان أن يتغير سير المباراة لو نجح ساوثمبتون في استثمار ركلة جزاء انتزعها الشاب تايلر ديبلينج من البرتغالي ديوغو دالو، غير أن كاميرون أرتشر اصطدم ببراعة الحارس الكاميروني أندري أونانا (33).
وشكّلت إضاعة الركلة منعرجا في الشوط الأول، فانتقلت الأفضلية بعدها إلى يونايتد الذي سدد لاعبوه 11 مرة على التوالي من دون أي تسديدة للمضيف.
ومن بين التسديدات الـ11، وجد يونايتد طريقه إلى الشباك عبر الوافد الجديد دي ليخت بضربة رأسية مسجلا أول أهدافه مع الفريق إثر عرضية البرتغالي برونو فرنانديش (35)، ثم عبر تسديدة لراشفورد من على مشارف منطقة الجزاء ركنها إلى يسار آرون رامسديل (41).
وسيّر لاعبو المدرب الهولندي إريك تين هاج الشوط الثاني بطريقة مثالية، في ظل غياب رد فعل ساوثمبتون الذي تلقى الضربة القاضية بطرد قائده جاك ستيفنز لإعاقته جارناتشو (79) الذي نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من مسافة قريبة.
وبهدفين للفرنسي جان-فيليب ماتيتا، ثانيهما في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، حول كريستال بالاس تخلفه أمام ضيفه ليستر سيتي 0-2 إلى تعادل قاتل 2-2، وحذا حذوه جاره وست هام الذي خطف نقطة التعادل أمام مضيفه وجاره اللندني فولهام 1-1 بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لداني إينجز.
وانتهت مباراة برايتون وإيسبويتش بالتعادل السلبي.
البوندسليجا
فاز باير ليفركوزن على مضيفه هوفنهايم 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وعلى ملعب "راين نيكار آرينا"، تقدم الضيوف بهدفين من توقيع مارتن تيريير (17) وفيكتور بونيفاس (30).
وقلص أصحاب الأرض الفارق إلى (1-2) عن طريق ميرجيم بيريشا (37)، وعاود الضيوف زيارة الشباك بواسطة فلوريان فيرتز (71) من ضربة جزاء.
وبعد 5 دقائق فقط، سجل بونيفاس هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه.
وبهذا الفوز، رفع حامل لقب البطولة رصيده إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الخامس، في حين تجمد رصيد هوفنهايم عند 3 نقاط بالترتيب الـثاني عشر.
وفي مواجهة أخرى، حسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع بين لايبزج وضيفه يونيون برلين على ملعب (ريد بول آرينا).
وبهذا التعادل، رفع لايبزج رصيده إلى 7 نقاط بالوصافة، في حين زاد يونيون برلين رصيده إلى 5 نقاط بالترتيب الثامن.
وضمن نفس الجولة، مني بوخوم بالخسارة أمام مضيفه فرايبورج بنتيجة 2-1.
وتقدم بوخوم مبكرا بهدف حمل توقيع مايرون بوادو في ختام الشوط الأول بالمباراة التي احتضنها ملعب (شوارزوالد ستاديون).
وفي الشوط الثاني، تمكن فرايبورج من الاستفاقة بهدفين من توقيع جونيور أدامو (58 و61).
وبهذه النتيجة، رفع فرايبورج رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، في حين استقر بوخوم دون أي نقاط بالقاع.
وفاز آينتراخت فرانكفورت على مضيفه فولفسبورج بواقع (1-2) على ملعب "فوكسفاجن آرينا".
تقدم الضيوف أولا عن طريق عمر مرموش (30). وفي الشوط الثاني، أدرك فولفسبورج التعادل بواسطة ريدل ياكو (76). ومن ضربة جزاء، تمكن مرموش (82) من حسم النقاط الثلاثة لصالح آينتراخت.
وبهذا الفوز، رفع آينتراخت رصيده إلى 6 نقاط بالمركز السادس، في حين تجمد رصيد فولفسبورج عند 3 نقاط بالترتيب العاشر.
ومني بوروسيا مونشنجلادباخ بالخسارة أمام ضيفه شتوتجارت (3-1) على ملعب "بروسيا بارك".
تقدم الضيوف أولا عن طريق دينيز أونداف (21)، وبعد 6 دقائق فقط، أدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة الحسن بليا.
وحسم شتوتجارت المباراة بهدفين إضافيين من توقيع إرميدين ديميروفيتش (58 و61).
وبهذه النتيجة، رفع شتوتجارت رصيده إلى 4 نقاط بالمركز التاسع، في حين تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 3 نقاط بالترتيب الحادي عشر. -(وكالات)

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