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ليس بكثرة الأحزاب..!

9/14/2024 3:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كان من الملفت في الانتخابات الأردنية الأخيرة العدد الكبير للأحزاب المشاركة، الذي بلغ 36 حزبا. ويطرح هذا التعدد الكبير في الأحزاب تساؤلات حول مدى فاعليته في تحقيق التمثيل الشعبي الأمثل من ناحية، ومدى قدرته على تعزيز ديمقراطية حقيقية من ناحية أخرى.
إن وجود 36 حزبا في الساحة الانتخابية لا يعكس بالضرورة تنوعا فكريا أو سياسيا صحيا. ليس من المعقول أن يكون هناك 36 أطروحة سياسية وأيديولوجية مختلفة متماسكة ليختار الناخب من بينها. والأرجح أن يؤدي هذا التعدد المفرط إلى تشتيت الانتباه والأصوات. وفي حين أن التعددية الحزبية قد تكون علامة على الديمقراطية، فإن الفوضى الحزبية قد تقود إلى فقدان الناخبين الاتجاه والتركيز. عندما يجد الناخب نفسه أمام هذا العدد الكبير من الأحزاب، قد يشعر بفقدان البوصلة وغياب المعايير لاختيار الحزب أو المرشح الذي يمثل رؤيته وقضاياه بشكل أفضل، وسينتهي به المطاف بالتصويت وفقا للعلاقات الشخصية أو القبلية بدلا من الاتكاء على رؤية سياسية واضحة.
من المؤكد أن الدول التي تتلمس الطريق نحو التجارب السياسية المفتوحة ستبدأ بالتجريب، وسيحتاج التقدم إلى مراكمة الخبرة ونبذ الأخطاء وإرساء ممارسات تستلهم التقاليد الانتخابية الراسخة في ((الديمقراطيات))، وتستفيد قدر الإمكان من الأطر العامة كدليل.
في البلدان التي تعتبر نفسها رائدات الديمقراطية ومناراتها، تنقسم الأحزاب عادة إلى ثلاث فئات رئيسية لا غير، بناء على توجهاتها الأيديولوجية والسياسية: الأحزاب اليمينية؛ الأحزاب اليسارية؛ وأحزاب الوسط. وتعكس كل فئة منها رؤية مختلفة حقا للمجتمع والسياسة والاقتصاد، وتتخذ مواقف متميزة بشأن القضايا الرئيسية، مثل الرعاية الاجتماعية، والاقتصاد، والحريات الفردية، والدور الحكومي. وبشكل عام، تتيز هذه الفئات بما يلي:
تتمحور الأحزاب اليمينية حول سياسات محافظة، تتبنى القيم التقليدية في المجالات الاجتماعية والثقافية، وتفضل السوق الحرة والتقليل من دور الدولة في الاقتصاد. وغالبا ما تدافع عن السياسات التي تدعم الأعمال التجارية، وتعارض الضرائب المرتفعة والتدخل الحكومي الكبير. ومن الواضح أن ما يمكن اعتبارها أحزابًا يمينية لدينا تركز فقط على جانب التقاليد، إما دينيًا أو سياسيا ولا تُعنى كثيرا بالمسائل العملية كالاقتصاد.
ومن الأمثلة المعروفة على هذه الأحزاب في الغرب، ((حزب المحافظين)) البريطاني. وهو حزب تقليدي يميني يدعم السوق الحرة، وتقليل دور الدولة، وسياسات اقتصادية ليبرالية، ويقف ضد زيادة الضرائب ويعزز القيم المحافظة. وهناك ((الحزب الجمهوري)) في الولايات المتحدة، الذي يؤيد السياسات الاقتصادية الليبرالية، وخفض الضرائب، ويدافع عن الحريات الفردية ضد التدخل الحكومي. كما يتبنى العديد من القيم المحافظة، مثل دعم القوانين التقليدية للأسرة ورفض الإجهاض. وفي فرنسا، لديهم ((حزب التجمع الوطني))، وهو حزب يميني قومي يدعو إلى تعزيز الهويات الوطنية الأوروبية، والحد من الهجرة، والخروج من السياسات الأوروبية الجماعية.
أما الأحزاب اليسارية، فتعتنق رؤى تقدمية تدعو إلى دور أكبر للحكومة في تنظيم الاقتصاد وتقديم الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وتميل هذه الأحزاب إلى دعم السياسات التي تعزز المساواة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، وتركز على حقوق العمال والفئات المهمشة. ولم تكن اتجاهات اليسار مرغوبة في السياقات العربية، ورُبطت تقليديًا بالانفتاح الفكري والسلوكي كنقيض للتقاليد والعقيدة لتسويغ استهدافها وتحييد غاياتها التغييرية التقدمية في السياسة والاقتصاد والمجتمع.
من أبرز الأحزاب التي تمثل اليسار في الغرب ((حزب العمال)) البريطاني. وهو حزب يدعو إلى توسيع الرعاية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، ورفع الضرائب على الأثرياء لتحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة. وهناك ((الحزب الديمقراطي)) في الولايات المتحدة، الذي يتبنى سياسات تقدمية تشمل دعم الرعاية الصحية للجميع، وتعزيز حقوق الأقليات، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والبنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويتبنى ((حزب اليسار)) في ألمانيا سياسات معارضة للرأسمالية، ويدعو إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية، وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية.
أما أحزاب الوسط فتسعى إلى تحقيق توازن بين السياسات اليمينية واليسارية. وتعكس هذه الأحزاب مواقف مرنة تتراوح بين دعم السوق الحرة وتأييد بعض البرامج الاجتماعية. وغالبا ما تحاول تقديم حلول وسط للقضايا الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على توجيه البلد نحو مسار مستقر من دون التوجه نحو التطرف.
ومن الأمثلة على أحزاب الوسط ((حزب الديمقراطيين الأحرار)) في بريطانيا، الذي يدعو إلى سياسات ليبرالية اجتماعيا، مثل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مع دعم الاقتصاد الحر ببعض التدخلات الحكومية لضمان المساواة. وهناك حركة ((إلى الأمام في فرنسا))، الحزب الوسطي الذي أسسه الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يجمع بين سياسات السوق الحرة ودعوات للإصلاح الاجتماعي، حيث يوازن بين سياسات اليمين واليسار. وهناك ((الحزب الديمقراطي المسيحي)) في ألمانيا الذي يميل إلى اليمين، ويجمع بين التوجهات المحافظة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ويدعم السوق الحرة مع تعزيز القيم المسيحية.
هذه التركيبة الحزبية البسيطة نسبياً توفر للناخب خيارات واضحة ومدروسة. والناخب في هذه الدول لا يواجه سيلا من الأحزاب المتشابهة في الأيديولوجيا والرؤية، بل يختار بين برامج متباينة وواضحة تعكس اختلافات حقيقية في السياسات والتوجهات. وتجعل هذه البنية الحزبية العملية الديمقراطية منظمة بطريقة تسهل على الناخب التمييز بين الخيارات المتاحة، وتمنع تشتت الأصوات في أحزاب صغيرة وغير فعالة.
يصعب التمييز في فوضى الأحزاب الأردنية بين يمين ويسار ووسط. وفي كثير من الأحيان ليس ثمة ((أيديولوجيا ورؤية)) أو أنهما مكرران إذا وُجدا من الأساس. ويبدو الأمر كما لو أن كل عائلة أو مجموعة أصدقاء يجدون إغراء في تأسيس حزبهم الخاص وهذا كل شيء. ولا يشعر المواطن الذي لا تربطه علاقات شخصية أو عائلية بالحزب أو مرشحيه بأي مصلحة عملية في المشاركة. وفي المقابل، يشكل الاختيار في الديمقراطيات الراسخة، عندما تكون للأحزاب أجندات وبرامج واضحة تشمل كل مجالات الحياة، قرارا يؤثر على الوضع الشخصي لكل مواطن حقا بحيث تكون مشاركته في الانتخاب مسؤولية يفرض عليه النكوص عنها تداعيات محسوسة في حياته اليومية.
لا ينبغي أن تعتمد الانتخابات على شبكة العلاقات الشخصية والقبلية بحيث تكون العامل الذي يلعب الدور الرئيسي في الانتخابات، وأن يكون ((البريستيج)) والامتيازات دافع المرشحين. وإلى أن تتحدد الخيارات الأيديولوجية والعملية بوضوح في خريطة الأحزاب التي ينبغي أن تكون كبيرة وصغيرة، ستبقى العملية في الأردن تراوح في منطقة التجريب.

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