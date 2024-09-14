اتفاقية لإقامة منتجع بالقرب من موقع المغطس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس اتفاقية مع مستثمر أردني لتطوير حوالي 64 دونما مخصصة للاستثمار في المنطقة.
وبموجب الاتفاقية يقوم المستثمر بركات النوافلة بإنشاء مخيم ومنتجع يشتمل على 30 خيمة كحد أدنى ومطعما ومسبحا وخدمات ترفيهية أخرى في المنطقة، إذ سيعتمد المشروع حلولا مستدامة للطاقة والمياه المستخدمة.
ووقع الاتفاقية بحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، رئيس مجلس أمنائها سمير مراد والمستثمر النوافلة.
وأكد مراد أن الاتفاقية تعد الثانية التي توقعها المؤسسة خلال هذا العام تنفيذا للمخطط الهيكلي الشامل للمنطقة التي تشمل 1374 دونما قرب موقع عماد المسيح، باعتباره الإرث الديني والتاريخي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
من جانبه، أعرب المستثمر النوافلة، وهو مؤسس ومدير مشاريع سياحية رائدة في البترا ووادي رم والعقبة، عن الاعتزاز بالمشاركة بهذا المشروع الهام، مؤكدا على أنه سيسخر كل خبراته وموارده لضمان نجاح المشروع وزيادة عدد الزوار وتوفير كل سبل الراحة لهم.
وتشمل استثمارات النوافلة في المملكة، نادي الغوص الملكي ومنتجع لوكسوتيل ومركز مغامرات لسيارات الدفع الرباعي في العقبة، ومخيما ومنتجع لوكسوتيل في وادي رم والبترا، والمنطاد الثابت في البترا.
وكانت المؤسسة الأردنية لتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، وقعت بداية هذا العام اتفاقية مع شركة "قرية المجهول" لتطوير منطقة المزارع التي تزيد مساحتها على 670 دونما لإنشاء مزرعة تمور ونباتات ومحاصيل تلائم المكان وتاريخ وطبيعة المنطقة ودعم السياحة الزراعية.
ويسعى المشروع المجاور لموقع عماد المسيح لتسليط الضوء على قدسيته وثرائه من خلال توفير المرافق التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية والعاطفية والروحية والفكرية للحجاج والسياح على حد سواء.
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