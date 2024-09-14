اتفاقية لإقامة منتجع بالقرب من موقع المغطس



وبموجب الاتفاقية يقوم المستثمر بركات النوافلة بإنشاء مخيم ومنتجع يشتمل على 30 خيمة كحد أدنى ومطعما ومسبحا وخدمات ترفيهية أخرى في المنطقة، إذ سيعتمد المشروع حلولا مستدامة للطاقة والمياه المستخدمة.



ووقع الاتفاقية بحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، رئيس مجلس أمنائها سمير مراد والمستثمر النوافلة.



وأكد مراد أن الاتفاقية تعد الثانية التي توقعها المؤسسة خلال هذا العام تنفيذا للمخطط الهيكلي الشامل للمنطقة التي تشمل 1374 دونما قرب موقع عماد المسيح، باعتباره الإرث الديني والتاريخي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.



من جانبه، أعرب المستثمر النوافلة، وهو مؤسس ومدير مشاريع سياحية رائدة في البترا ووادي رم والعقبة، عن الاعتزاز بالمشاركة بهذا المشروع الهام، مؤكدا على أنه سيسخر كل خبراته وموارده لضمان نجاح المشروع وزيادة عدد الزوار وتوفير كل سبل الراحة لهم.



وتشمل استثمارات النوافلة في المملكة، نادي الغوص الملكي ومنتجع لوكسوتيل ومركز مغامرات لسيارات الدفع الرباعي في العقبة، ومخيما ومنتجع لوكسوتيل في وادي رم والبترا، والمنطاد الثابت في البترا.



وكانت المؤسسة الأردنية لتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، وقعت بداية هذا العام اتفاقية مع شركة "قرية المجهول" لتطوير منطقة المزارع التي تزيد مساحتها على 670 دونما لإنشاء مزرعة تمور ونباتات ومحاصيل تلائم المكان وتاريخ وطبيعة المنطقة ودعم السياحة الزراعية.



ويسعى المشروع المجاور لموقع عماد المسيح لتسليط الضوء على قدسيته وثرائه من خلال توفير المرافق التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية والعاطفية والروحية والفكرية للحجاج والسياح على حد سواء.