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عاملا وطن يعثران على حقيبة بداخلها ذهب بـ 15 ألف دينار

9/14/2024 3:31:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كرّم رئيس بلدية سهل حوران، المهندس علي الشبول، عاملي الوطن أحمد الدرابسة وفادي الحايك لإعادتهما مصاغًا عثرا عليه أثناء عملهما في جمع النفايات.


وقال الدرابسة" إنه أثناء قيامهما بجمع النفايات، وجدا حقيبة فألقياها داخل القلاب، وعند مغادرة المكان، شاهدنا أشخاصًا يبحثون عن شيء، وعندما سألناهم عما يبحثون عنه، أجابوا بأنهم فقدوا حقيبة تحتوي على 300 غرام من الذهب، تُقدّر قيمتها بـ 15 ألف دينار، فأخبرناهم بأننا وجدنا الحقيبة دون معرفة ما بداخلها، وتعرّفوا على الحقيبة بعد إعادتها إليهم.


وأمر رئيس البلدية بتكريمهما بكتاب شكر ومكافأة مالية تقديرًا لأمانتهما.

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