عاملا وطن يعثران على حقيبة بداخلها ذهب بـ 15 ألف دينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كرّم رئيس بلدية سهل حوران، المهندس علي الشبول، عاملي الوطن أحمد الدرابسة وفادي الحايك لإعادتهما مصاغًا عثرا عليه أثناء عملهما في جمع النفايات.
وقال الدرابسة" إنه أثناء قيامهما بجمع النفايات، وجدا حقيبة فألقياها داخل القلاب، وعند مغادرة المكان، شاهدنا أشخاصًا يبحثون عن شيء، وعندما سألناهم عما يبحثون عنه، أجابوا بأنهم فقدوا حقيبة تحتوي على 300 غرام من الذهب، تُقدّر قيمتها بـ 15 ألف دينار، فأخبرناهم بأننا وجدنا الحقيبة دون معرفة ما بداخلها، وتعرّفوا على الحقيبة بعد إعادتها إليهم.
وأمر رئيس البلدية بتكريمهما بكتاب شكر ومكافأة مالية تقديرًا لأمانتهما.
MENAFN14092024000072011014ID1108673951
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.