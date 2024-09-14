ظاهرة غريبة فوق الأهرامات

(MENAFN
- Al Watan)
رصد علماء ظاهرة غريبة فوق أهرامات مصر في الجيزة، تسبب انقطاع الاتصال بين الأقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وشارك باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم أخيرا نتائجهم المدهشة.
وباستخدام رادار ((LARID))، وهو رادار أيونوسفيري طويل المدى يعمل على خطوط العرض المنخفضة، اكتشف العلماء ما يعرف باسم ((فقاعات البلازما الاستوائية)) (EPBs) فوق الأهرامات.
توجد هذه الفقاعات في الغلاف الجوي العلوي، وتتكون من جيوب غازية ساخنة تتشكل عند خطوط العرض المنخفضة.
وفي أوائل نوفمبر 2023، تسببت عاصفة شمسية في ظهور فقاعات البلازما على رادار الصين من مناطق بعيدة، مثل شمال إفريقيا ووسط المحيط الهادئ. وأتاحت القراءات للعلماء تتبع حركة الفقاعات في الوقت الحقيقي.
ويمكن أن تمتد هذه الفقاعات إلى مئات الكيلومترات. وعلى الرغم من أنها ليست نادرة، فإن العلماء لا يعرفون الكثير عنها أو عن قدرتها على تعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتدخل في اتصالات الأقمار الصناعية.
ويستطيع الرادار اكتشاف إشارات من مسافة 5965 ميلا، لذلك اقترح الباحثون أن إنشاء شبكة من الرادارات المماثلة يمكن أن يغير قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بمراقبة هذه الأحداث.
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