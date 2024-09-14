Sunday, 15 September 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مربي أفاع يواجه الموت بلدغة

9/14/2024 3:29:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أدخل رجل لدغه واحد من أكثر الأفاعي سمية في العالم، إلى المستشفى في حالة خطرة، بعد العثور عليه في منزله بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، واكتشفت السلطات أن الرجل عاشق للأفاعي، ويربي أنواعًا خطرة منها كحيوانات أليفة.
ووفق صحيفة ((ميترو))، عثر على بعض أكثر الثعابين رعبًا التي يعرفها البشر داخل منزل جيفري ليبوفيتز، بما في ذلك: أفعى مامبا خضراء، وأفعى غابون، وأفعى فيردي لاسي، وأفعى موت، وأفعيان كوبرا من الغابة السوداء، وثعبان تايبان الداخلي، وغيرها.
وكان ثعبان تايبان هو الذي حاول قتل جيفري والذي لا يزال في حالة خطيرة. وتحدث جيف كامبر، عالم الأحياء ومتخصص الثعابين في جامعة فرانسيس ماريون، عن خطورة الثعبان تايبان الداخلي، وقال: ((إنه يحتوي على مكونات سامة للإنسان، ومكونات تؤثر على العضلات والقلب، لذا سمه خطير وقوي للغاية)).

MENAFN14092024000089011017ID1108673947

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث