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110 أطنان من التمور في مزاد العلا لليوم الأول - جريدة الوطن السعودية

9/14/2024 3:29:41 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل مزاد تمور العُلا، في يومه الأول 110 طن من التمور، حيث شهد إقبالاً من المزارعين والمستثمرين في قطاع التمور، ويعد المزاد الذي تنظمه الهيئة الملكية بمحافظة العُلا بالشراكة مع عدة جهات حكومية وخاصة استكمالاً لما توليه الهيئة من دعم للمزارعين من خلال ورش العمل والدورات التدريبية لتشجيع الممارسات المستدامة، وزيادة الإنتاجية، حيث يعد ذلك ضمن مستهدفات الهيئة في تعزيز تنافسية تمور العلا محلياً وإقليمياً.
كما يعد المزاد فرصة للمستثمرين في مجال التمور؛ لما تحمله العلا من جودة وتنوع بتمورها، حيث يستمر مزاد التمور حتى التاسع من نوفمبر المقبل، بحي الإسكان (جنوبي العلا) خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة تسعة أسابيع.
وحرصت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على إطلاق موسم التمور خلال هذه الفترة ليتواكب مع فترة الحصاد؛ الأمر الذي سيساعد الكثير من المزارعين على تحقيق إنتاج عال، وبيع كميات كبيرة.
وتمثل التمور رافداً اقتصادياً اساسياً ومكوناً اجتماعياً رئيسياً ًلمحافظة العلا؛ حيث يُزرع بالعلا مايقرب من ثلاثة ملايين نخلة تنتج ١٢٠ ألف طن سنوياً.
وتعد العلا منتجاً رئيسيًاً للعديد من أصناف التمور؛ وعلى رأسها (برني العلا) الذي ينتج أفخر درجات التمر المبروم؛ وهو درة تاج الإنتاج الزراعي بالعلا.

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