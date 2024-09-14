استمرار الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة - جريدة الوطن السعودية

استمرار الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/14/2024 3:29:40 PM
(MENAFN
- Al Watan)
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى الثلاثاءِ المقبل.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران والمدينة المنورة.
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