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استمرار الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة - جريدة الوطن السعودية

9/14/2024 3:29:40 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى الثلاثاءِ المقبل.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران والمدينة المنورة.

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