إزالة 6 مواقع عشوائية وضبط 41 بائعا متجولا في جدة - جريدة الوطن السعودية

إزالة 6 مواقع عشوائية وضبط 41 بائعا متجولا في جدة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/14/2024 3:29:40 PM
(MENAFN
- Al Watan)
في إطار سعيها المستمر لتحسين المشهد الحضري ومنع التجاوزات، نفذت أمانة جدة حملة ميدانية مكثفة في نطاق ذهبان، أزالت خلالها 6 مواقع عشوائية تضمنت حظائر أغنام وخيام وغرف مخالفة. كما ضبطت الحملة 41 بائعًا متجولًا ضمن جهود مكافحة الباعة الجائلين. وأكد رئيس بلدية ذهبان، عبدالله حمود مباركي، أن الحملة تأتي ضمن حرص الأمانة على تطبيق الأنظمة واللوائح ومنع كافة المخالفات لضمان بيئة حضرية منظمة وآمنة.
MENAFN14092024000089011017ID1108673944
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.