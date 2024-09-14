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إزالة 6 مواقع عشوائية وضبط 41 بائعا متجولا في جدة - جريدة الوطن السعودية

9/14/2024 3:29:40 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار سعيها المستمر لتحسين المشهد الحضري ومنع التجاوزات، نفذت أمانة جدة حملة ميدانية مكثفة في نطاق ذهبان، أزالت خلالها 6 مواقع عشوائية تضمنت حظائر أغنام وخيام وغرف مخالفة. كما ضبطت الحملة 41 بائعًا متجولًا ضمن جهود مكافحة الباعة الجائلين. وأكد رئيس بلدية ذهبان، عبدالله حمود مباركي، أن الحملة تأتي ضمن حرص الأمانة على تطبيق الأنظمة واللوائح ومنع كافة المخالفات لضمان بيئة حضرية منظمة وآمنة.

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